Hamas, İsrail'in yeni ateşkes şartlarını reddetti

Politika

Hamas, esir takasını da içeren Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan son görüşmelerde, İsrail'in ateşkes için sunduğu yeni şartları reddettiğini açıkladı.

İsrail ve Hamas arasında esir takasını da içeren Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin diplomatik çabalar devam ediyor. Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan son görüşmelere ilişkin açıklama yapan Hamas, İsrail'in ateşkes için sunduğu yeni şartları reddettiğini açıkladı

Hamas heyetinin, arabuluculardan son tur müzakerelere ilişkin bilgi aldıktan sonra Kahire'de ayrıldığı belirtilerek, Hamas'ın 2 Temmuz'da ABD Başkanı Joe Biden tarafından açıklanan ve BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen ateşkes teklifine bağlı olduğu vurgulandı.

Hamas, herhangi bir anlaşmanın kalıcı bir ateşkesi, İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini, Gazzelilerin evlerine dönebilmesini, yardım ve yeniden inşa ile esir-tutuklu değişimini de içermesi gerektiğini vurguladı.

Hamas Sözcüsü Usame Hamdan, "2 Temmuz'da anlaştığımız konulardan geri adım atılması veya yeni şartlara ilişkin görüşmeleri kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Hamas'ın son teklife ilişkin cevabını arabuluculara ilettiğini belirten Hamdan, ABD'nin yakında bir anlaşmaya varılacağı yönündeki açıklamalarının yanlış olduğunu söyledi.

Hamas'ın üst düzey yetkililerinden İzzet El Reşik, herhangi bir anlaşmanın kalıcı bir ateşkes ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesini içermesi gerektiğini yinelediklerini açıkladı. - KAHİRE