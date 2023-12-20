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Hamas, İsrail'in saldırıları devam ettiği sürece müzakere yapmayacak - Son Dakika
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Hamas, İsrail'in saldırıları devam ettiği sürece müzakere yapmayacak

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile gerçekleştirdiği görüşmede, Hamas'ın kalıcı bir ateşkese hazır olduğunu ancak İsrail'in saldırıları devam ettiği sürece müzakere yapılmayacağını ifade etti.

Hamas, İsrail\'in saldırıları devam ettiği sürece müzakere yapmayacak
20.12.2023 - 14:03,  Güncelleme: 14:07
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Doha'da gerçekleştirdiği görüşmede, Hamas'ın kalıcı bir ateşkese hazır olduğunu, ancak İsrail'in saldırıları devam ettiği sürece müzakere yapılmayacağını ifade etti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Katar'ın başkenti Doha'da gece saatlerinde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi. Haniye görüşmede, İsrail yönetiminin Gazze'ye yönelik 75 gündür karadan, denizden ve havadan gerçekleştirdiği saldırılarına rağmen direnişin (Hamas'ın) hala güçlü ve kararlı olduğunu ifade etti. Haniye İsrail'in ve müttefiklerinin Filistin hareketini yenebileceklerini düşünmelerine rağmen Hamas'ın İsrail'e ağır kayıplar verdirdiğini vurguladı. Haniye ayrıca Filistin halkının İsrail'e karşı direnişin yanında durduğunu kaydetti. İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın Gazze'de savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana Doha'ya 4. kez geldiğini belirten Haniye, bu tür ziyaretlerin Gazze ve Filistin'e desteği göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Kalıcı bir ateşkese hazırız, ancak saldırılar devam ederken müzakere yapılmayacak"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de görüşmenin detayına ilişkin açıklama yaptı. Kenani, "Görüşmede Gazze'deki son gelişmeler ve sahadaki durum ele alındı. Haniye, Gazze'deki durum hakkında kapsamlı bir rapor sundu. Bu görüşmede, Hamas'ın askeri gücünün oldukça iyi durumda olduğunu öğrendik. Haniye ayrıca direniş hareketinin (Hamas'ın) kalıcı bir ateşkese hazır olduğunu, ancak Siyonist rejimin saldırıları devam ettirdiği sürece müzakere yapmayacaklarını açıkça belirtti" ifadelerini kullandı. - DOHA

Kaynak: İHA
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