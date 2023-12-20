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Hamas lideri İsmail Haniye, Mısır'a geldi - Son Dakika
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Hamas lideri İsmail Haniye, Mısır'a geldi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve yeni esir takası anlaşmasına yönelik temaslarda bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi.

Hamas lideri İsmail Haniye, Mısır\'a geldi
20.12.2023 - 17:40,
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve yeni esir takası anlaşmasına yönelik temaslarda bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi.

Katar, Mısır ve ABD arabuluculuğunda İsrail- Filistin arasında yeni bir esir takası ve ateşkes anlaşması sağlanmasına ilişkin diplomatik çabalar devam ediyor. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Mısırlı yetkililerle görüşmek üzere Kahire'ye geldi.

Adı açıklanmayan bir kaynak, tarafların yeni bir ateşkes anlaşması çerçevesinde Gazze'de tutulan rehinelerden ve İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerden hangilerinin serbest bırakılabileceğini tartıştıklarını belirtti. Söz konusu kaynak, İsrail'in rehineler arasındaki tüm kadın ve hasta erkeklerin serbest bırakılması konusunda ısrarcı olduğunu, ayrıca ciddi suçlardan hüküm giymiş Filistinlilerin serbest bırakılacak mahkumlar listesinde yer alabileceğini aktardı. Müzakerelerin yoğun olduğunu belirten kaynak, birkaç gün içinde ilerleme sağlanabileceğini kaydetti.

Haniye, yeni önerileri dinleyecek

Filistinli bir yetkili ise Haniye'nin yeni bir yaklaşım için Mısırlı yetkilileri dinlemeye istekli olduğunu söyledi. Filistinli yetkili Hamas'ın çatışmalara "geçici insani ara verilmesi" yerine çatışmaların "kalıcı" olarak sona erdirilmesinin sağlanmasını istediğini belirterek, "Hamas, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşının tamamen sona ermesini istiyor" dedi. Yetkili, "Haniye ve Hamas Mısır'ın çabalarını her zaman takdir ediyor. Haniye, İsrail'in yeni önerilerde bulunup bulunmadığını ya da Kahire'nin de önerileri olup olmadığını dinlemek için bugün Kahire'de bulunuyor" diye konuştu. - KAHİRE

Kaynak: İHA
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