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Hamas lideri İsmail Haniye, Mısır'ı ziyaret edecek - Son Dakika
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Hamas lideri İsmail Haniye, Mısır'ı ziyaret edecek

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin beraberindeki heyetle birlikte yarın Mısır'ı ziyaret edeceği ve Mısırlı yetkililerle İsrail ile yeni bir esir takası anlaşmasının detaylarını ele alacağı öğrenildi.

Hamas lideri İsmail Haniye, Mısır\'ı ziyaret edecek
19.12.2023 - 23:33,
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin beraberindeki heyetle birlikte yarın Mısır'ı ziyaret edeceği ve Mısırlı yetkililerle İsrail ile yeni bir esir takası anlaşmasının detaylarını ele alacağı öğrenildi.

Katar, Mısır ve ABD arabuluculuğunda İsrail ve Filistin arasında yeni bir esir takası anlaşmasına ilişkin diplomatik çabalar devam ediyor. Hamas'a yakın bir kaynak, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin beraberindeki heyetle birlikte yarın Mısır'ı ziyaret edeceğini ve Mısırlı yetkililerle İsrail ile yeni bir esir takası anlaşmasının detaylarını ele alacağını ifade etti.

Kaynak, Haniye'nin Mısır Genel İstihbarat Teşkilatı başkanı Abbas Kamel ile görüşeceğini aktararak, görüşmede esirlerin serbest bırakılması, Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukanın sona erdirilmesi ve ateşkesin ele alınacağını belirtti.

Katar, ABD ve İsrail Polonya'da bir araya geldi

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın Başkanı David Barnea ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı Bill Burns'ün Polonya'nın başkenti Varşova'da bir araya gelmişti. Esir takasına dair yapılan toplantının olumlu geçtiğini ancak yakın zamanda bir anlaşma beklentisinin olmadığını açıklayan diplomatik çabalara yakın bir kaynak, "Görüşmeler olumlu geçti ve müzakereciler ilerleme kaydetmek amacıyla farklı önerileri inceleyip tartıştılar. Ancak yakın zamanda bir anlaşmaya varılması beklenmiyor" demişti. - KAHİRE

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hamas lideri İsmail Haniye, Mısır'ı ziyaret edecek - Son Dakika
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