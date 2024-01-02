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Hamas Lideri İsrail Esirlerinin Serbest Bırakılması İçin Şartlarını Açıkladı - Son Dakika
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Hamas Lideri İsrail Esirlerinin Serbest Bırakılması İçin Şartlarını Açıkladı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin ancak şartlarının yerine getirilmesi durumunda serbest bırakılacaklarını açıkladı. Haniye ayrıca İsrail'in yenilginin eşiğinde olduğunu ve Hamas'ın zaferinin yakın olduğunu belirtti. İsrail-Filistin arasında yeni bir esir takası ve ateşkes anlaşması sağlanması için diplomatik çabalar devam ediyor.

Hamas Lideri İsrail Esirlerinin Serbest Bırakılması İçin Şartlarını Açıkladı
02.01.2024 - 19:23,
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlere değinerek, "Esirler ancak şartlarımız yerine getirilirse serbest bırakılacak" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 88'inci günde devam ederken, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye açıklamalarda bulundu. Haniye, İsrail'in yenilginin eşiğinde olduğunu Hamas'ın zaferinin yakın olduğunu belirterek, Hamas ve diğer grupların liderlerinin ve üyelerinin bu nedenle moralinin yüksek olduğunu aktardı.

Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlere değinen Haniye, "Esirler ancak şartlarımız yerine getirilirse serbest bırakılacak" ifadelerini kullanarak, "Düşman, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısında her şeyi en üst düzeyde barbarlık ve vahşetle ihlal etmiştir" dedi.

Haniye, İsrail zulmüne rağmen Kudüs ve Batı Şeria'daki Filistinlilerin de İsrail'in karşısında dimdik durmaya devam ettiğini ifade etti.

Öte yandan, İsrail-Filistin arasında Katar, Mısır ve ABD arabuluculuğunda yeni bir esir takası ve ateşkes anlaşması sağlanmasına ilişkin yürütülen diplomatik çabalar devam ediyor. - GAZZE

Kaynak: İHA
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İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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