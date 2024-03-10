Hamas Lideri İsrail'i Ateşkes Müzakerelerinde Sorumlu Tutuyor - Son Dakika
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Politika

Hamas Lideri İsrail'i Ateşkes Müzakerelerinde Sorumlu Tutuyor

Hamas Lideri İsrail\'i Ateşkes Müzakerelerinde Sorumlu Tutuyor

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İsrail ile devam eden ateşkes müzakerelerinde İsrail'in hala saldırıları durdurma konusunda garanti vermeyi reddettiğini belirtti. Haniye, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının devam ettiğini ve taleplerinin reddedildiğini açıkladı. Hamas lideri, Filistin halkını savunmaya devam edeceklerini ve müzakere edilmiş bir çözüm aradıklarını ifade etti.

10.03.2024 23:23  Güncelleme: 23:25
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İsrail ile devam eden ateşkes müzakerelerine ilişkin, "Düşman hala, ateşkes ve halkımıza yönelik saldırıları durdurma konusunda garanti vermeyi reddediyor" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 156 gündür devam ederken, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İsrail ile devam eden ateşkes müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Haniye, İsrail'i ateşkes müzakerelerinde anlaşma sağlanamamasının sorumlusunun İsrail olduğunu belirterek, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulmasına yönelik taleplerinin İsrail tarafından reddedildiğini açıkladı.

İsrail'in saldırılarına son verme, askerlerini geri çekme ve yerlerinden edilen Filistinlilerin Gazze Şeridi'ndeki evlerine dönmelerine izin verme konusunda henüz bir taahhütte bulunmadığını söyleyen Haniye, "Gazze'deki savaşı sona erdirmeyen bir anlaşma istemiyoruz. Düşman hala, ateşkes ve halkımıza yönelik saldırıları durdurma konusunda garanti vermeyi ve net taahhütlerde bulunmayı reddediyor" dedi.

Filistin halkını savunma devam edeceklerini vurgulayan Haniye, müzakere edilmiş bir çözüm aramaya kararlı olduklarını belirterek, "Bugün arabuluculardan net bir cevap alırsak, anlaşmayı tamamlamaya ve esir değişimi konusunda esneklik göstermeye hazırız" dedi.

Hamas'ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın rakibi olan El Fetih ve diğer gruplarla bir birlik hükümeti kurmaya açık olduğunu aktaran Haniye, bunun için seçimler yapılana kadar "belirli görevleri" olan geçici bir ulusal uzlaşı hükümeti kurulmasını içerebileceğini söyledi. - GAZZE

Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Gazze, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamas Lideri İsrail'i Ateşkes Müzakerelerinde Sorumlu Tutuyor - Son Dakika

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