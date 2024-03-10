Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İsrail ile devam eden ateşkes müzakerelerine ilişkin, "Düşman hala, ateşkes ve halkımıza yönelik saldırıları durdurma konusunda garanti vermeyi reddediyor" dedi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 156 gündür devam ederken, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İsrail ile devam eden ateşkes müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Haniye, İsrail'i ateşkes müzakerelerinde anlaşma sağlanamamasının sorumlusunun İsrail olduğunu belirterek, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulmasına yönelik taleplerinin İsrail tarafından reddedildiğini açıkladı.
İsrail'in saldırılarına son verme, askerlerini geri çekme ve yerlerinden edilen Filistinlilerin Gazze Şeridi'ndeki evlerine dönmelerine izin verme konusunda henüz bir taahhütte bulunmadığını söyleyen Haniye, "Gazze'deki savaşı sona erdirmeyen bir anlaşma istemiyoruz. Düşman hala, ateşkes ve halkımıza yönelik saldırıları durdurma konusunda garanti vermeyi ve net taahhütlerde bulunmayı reddediyor" dedi.
Filistin halkını savunma devam edeceklerini vurgulayan Haniye, müzakere edilmiş bir çözüm aramaya kararlı olduklarını belirterek, "Bugün arabuluculardan net bir cevap alırsak, anlaşmayı tamamlamaya ve esir değişimi konusunda esneklik göstermeye hazırız" dedi.
Hamas'ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın rakibi olan El Fetih ve diğer gruplarla bir birlik hükümeti kurmaya açık olduğunu aktaran Haniye, bunun için seçimler yapılana kadar "belirli görevleri" olan geçici bir ulusal uzlaşı hükümeti kurulmasını içerebileceğini söyledi. - GAZZE
Son Dakika › Politika › Hamas Lideri İsrail'i Ateşkes Müzakerelerinde Sorumlu Tutuyor - Son Dakika
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