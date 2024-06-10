Hamas Lideri Haniye, İsrail Kabine Üyelerinin İstifalarını Değerlendirdi - Son Dakika
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Politika

Hamas Lideri Haniye, İsrail Kabine Üyelerinin İstifalarını Değerlendirdi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un istifalarını eleştirerek, 'Batmadan önce gemiden atlamaya çalışıyorlar' dedi. Haniye ayrıca, İsrail'in ateşkesi engellemek için Nuseyrat mülteci kampına saldırdığını ve ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail yönetiminden 'daha az suçlu' olmadığını söyledi.

10.06.2024 14:41
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ve İsrail savaş kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un istifalarına değinerek, "Batmadan önce gemiden atlamaya çalışıyorlar" dedi.

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, istifa ettiğini ve partisinin koalisyon hükümetinden çekildiğini duyurmuştu. Daha sonra da İsrail savaş kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot istifa etmişti. Konuya ilişkin açıklamada Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'den geldi. Haniye, Gantz ve Eisenkot'un istifalarına da değinerek "Batmadan önce gemiden atlamaya çalışıyorlar" dedi. Gantz ve Eisenkot'un istifasının İsrail'in siyasi sisteminin "çöküşte" olduğunu gözler önüne serdiğini açıklayan Haniye, Netanyau'ya alteratif olarak gösterilen Gantz'ın Netanyahu'dan bir farklı olmadığını ifade ederek, "Her ikisi de yıkım peşinde koşan katiller" dedi.

"İsrail ateşkesi engellemeye çalışıyor"

Haniye, İsrail'in herhangi bir ateşkes anlaşmasını engellemek için Nuseyrat mülteci kampına saldırdığını ve 274 kişinin öldürerek 4 İsrailli esiri kurtardığını söyledi. Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye, ABD'yi de saldırının bir parçası olmakla suçlayarak ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, İsrail yönetiminden "daha az suçlu" olmadığını söyledi. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hamas Lideri Haniye, İsrail Kabine Üyelerinin İstifalarını Değerlendirdi - Son Dakika

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