Hamas yetkilisi Tahir el-Nunu, ateşkes anlaşması kapsamında cumartesi günü 4 İsrailli kadın rehinenin serbest bırakılacağını söyledi.
İsrail ile Hamas arasında geçtiğimiz pazar günü yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşaması sürüyor. Hamas yetkilisi Tahir el-Nunu, Fransız medyasına yaptığı açıklamada, cumartesi günü ikinci grup Filistinli tutukluya karşılık 4 İsrailli kadının serbest bırakılacağını ifade etti.
Hamas 3 rehineyi serbest bırakmıştı
Pazar günü başlayan ateşkesin 42 günlük ilk aşamasında, İsrail hapishanelerindeki bin 900 Filistinli karşılığında Gazze'den toplam 33 rehinenin iade edilmesi planlanıyor. Ateşkesin ilk günü Hamas 3 İsrailli rehineyi, İsrail ise 90 Filistinliyi serbest bırakmıştı. - GAZZE
Son Dakika › Politika › Hamas'tan 4 İsrailli Kadın Rehineler Serbest Bırakılacak - Son Dakika
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