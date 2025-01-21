Hamas'tan 4 İsrailli Kadın Rehineler Serbest Bırakılacak - Son Dakika
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Politika

Hamas'tan 4 İsrailli Kadın Rehineler Serbest Bırakılacak

Hamas, ateşkes gereği cumartesi günü 4 İsrailli kadının serbest bırakılacağını duyurdu.

21.01.2025 14:03
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Hamas yetkilisi Tahir el-Nunu, ateşkes anlaşması kapsamında cumartesi günü 4 İsrailli kadın rehinenin serbest bırakılacağını söyledi.

İsrail ile Hamas arasında geçtiğimiz pazar günü yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşaması sürüyor. Hamas yetkilisi Tahir el-Nunu, Fransız medyasına yaptığı açıklamada, cumartesi günü ikinci grup Filistinli tutukluya karşılık 4 İsrailli kadının serbest bırakılacağını ifade etti.

Hamas 3 rehineyi serbest bırakmıştı

Pazar günü başlayan ateşkesin 42 günlük ilk aşamasında, İsrail hapishanelerindeki bin 900 Filistinli karşılığında Gazze'den toplam 33 rehinenin iade edilmesi planlanıyor. Ateşkesin ilk günü Hamas 3 İsrailli rehineyi, İsrail ise 90 Filistinliyi serbest bırakmıştı. - GAZZE

Kaynak: İHA

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