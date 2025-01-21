Hamas'tan 4 İsrailli Kadın Rehineler Serbest Bırakılacak

Politika

Hamas yetkilisi Tahir el-Nunu, ateşkes anlaşması kapsamında cumartesi günü 4 İsrailli kadın rehinenin serbest bırakılacağını söyledi.

İsrail ile Hamas arasında geçtiğimiz pazar günü yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşaması sürüyor. Hamas yetkilisi Tahir el-Nunu, Fransız medyasına yaptığı açıklamada, cumartesi günü ikinci grup Filistinli tutukluya karşılık 4 İsrailli kadının serbest bırakılacağını ifade etti.

Hamas 3 rehineyi serbest bırakmıştı

Pazar günü başlayan ateşkesin 42 günlük ilk aşamasında, İsrail hapishanelerindeki bin 900 Filistinli karşılığında Gazze'den toplam 33 rehinenin iade edilmesi planlanıyor. Ateşkesin ilk günü Hamas 3 İsrailli rehineyi, İsrail ise 90 Filistinliyi serbest bırakmıştı. - GAZZE