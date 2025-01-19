Hamas'tan İsrail'e Esir Takası İsteği

Politika

Hamas, İsrail'in ateşkesin ilk gününde serbest bırakılacak olan kadın ve çocuklardan oluşan 90 mahkumun isimlerini içeren listeyi kısa süre içinde teslim etmesinin beklendiğini açıkladı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle TSİ 17.00'den sonra ilk esir takasının da yapılması bekleniyor. Hamas, bugün serbest bırakılacak 3 İsrailli kadın esirin ismini açıklarken, serbest bırakılacak Filistinli mahkumların isimlerini istedi. Hamas tarafından yapılan açıklamada, "İsrail'in ateşkesin ilk gününde serbest bırakılacak olan kadın ve çocuk kategorisindeki 90 mahkumun isimlerini içeren bir listeyi kısa süre içinde teslim etmesi bekleniyor" denildi. Hamas, anlaşmanın "bir esire karşılık 30 Filistinli tutuklunun serbest bırakılmasını" öngördüğünü belirtti.

Hamas, bugün erken saatlerde 3 İsrailli kadının (Romi Gonen, Emily Damari ve Doron Steinbrecher) serbest bırakılacağını açıklamıştı. - GAZZE