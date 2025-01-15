Hamas'tan İsrail'e Sert Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Hamas'tan İsrail'e Sert Eleştiri

Hamas Üyesi el-Hayya, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını soykırım olarak nitelendirdi.

15.01.2025 23:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayya, " İsrail'in yürüttüğü barbarca imha savaşı, dünyanın hafızasına modern tarihin en kötü soykırımı olarak sonsuza dek kazınacak" ifadelerini kullanarak, "Bugün, İsrail'in halkımızı ve direnişini yenemediğini ve yenemeyeceğini kanıtlıyoruz" dedi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayya, Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkesin ardından Filistinlilerin İsrail zulmünü unutumayacağını vurguladı. El-Hayya, Filistinlilerin kendilerine karşı toplu katliamları kimin gerçekleştirdiğini, bu vahşeti medyada kimin meşrulaştırdığını ve evlerine atılan bombaları kimin sağladığını hatırlayacaklarını belirtti. El-Hayya, "İsrail işgali ve destekçilerinin 467 gün boyunca yürüttüğü barbarca imha savaşı, halkımızın ve dünyanın hafızasına modern tarihin en kötü soykırımı olarak sonsuza dek kazınacak" dedi.

"Unutmayacağız ve affetmeyeceğiz"

Kendilerine yönelik korkunç saldırılara rağmen Filistinlilerin İsrail'e hiçbir şekilde zayıflık göstermediğini belirten el-Hayya, "Yetimler, çocuklar ve dullar adına, evleri yıkılan insanlar adına, yakınlarını kaybeden aileler ve yaralılar adına, tüm kurbanlar adına, dökülen her damla kan adına, her acı ve gözyaşı adına diyoruz ki: Unutmayacağız ve affetmeyeceğiz" dedi.

İsrail'in Gazze'de kamuoyuna açıkladığı ya da gizli hedeflerinden hiçbirine ulaşamadığını aktaran el-Hayya, "Ve işte bugün, İsrail'in halkımızı ve direnişini yenemediğini ve yenemeyeceğini kanıtlıyoruz" dedi. - DOHA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamas'tan İsrail'e Sert Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 01:32:33. #1.12#
SON DAKİKA: Hamas'tan İsrail'e Sert Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.