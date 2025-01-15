Hamas'tan İsrail'e Sert Eleştiri

Politika

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayya, " İsrail'in yürüttüğü barbarca imha savaşı, dünyanın hafızasına modern tarihin en kötü soykırımı olarak sonsuza dek kazınacak" ifadelerini kullanarak, "Bugün, İsrail'in halkımızı ve direnişini yenemediğini ve yenemeyeceğini kanıtlıyoruz" dedi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayya, Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkesin ardından Filistinlilerin İsrail zulmünü unutumayacağını vurguladı. El-Hayya, Filistinlilerin kendilerine karşı toplu katliamları kimin gerçekleştirdiğini, bu vahşeti medyada kimin meşrulaştırdığını ve evlerine atılan bombaları kimin sağladığını hatırlayacaklarını belirtti. El-Hayya, "İsrail işgali ve destekçilerinin 467 gün boyunca yürüttüğü barbarca imha savaşı, halkımızın ve dünyanın hafızasına modern tarihin en kötü soykırımı olarak sonsuza dek kazınacak" dedi.

"Unutmayacağız ve affetmeyeceğiz"

Kendilerine yönelik korkunç saldırılara rağmen Filistinlilerin İsrail'e hiçbir şekilde zayıflık göstermediğini belirten el-Hayya, "Yetimler, çocuklar ve dullar adına, evleri yıkılan insanlar adına, yakınlarını kaybeden aileler ve yaralılar adına, tüm kurbanlar adına, dökülen her damla kan adına, her acı ve gözyaşı adına diyoruz ki: Unutmayacağız ve affetmeyeceğiz" dedi.

İsrail'in Gazze'de kamuoyuna açıkladığı ya da gizli hedeflerinden hiçbirine ulaşamadığını aktaran el-Hayya, "Ve işte bugün, İsrail'in halkımızı ve direnişini yenemediğini ve yenemeyeceğini kanıtlıyoruz" dedi. - DOHA