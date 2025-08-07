Hamas’tan Netanyahu’ya Tepki - Son Dakika
Hamas’tan Netanyahu’ya Tepki

07.08.2025 22:23
Hamas, Netanyahu’nun Gazze’yi işgal planlarını esirleri kurban etme girişimi olarak değerlendirdi.

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netyanyahu'nun Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi planladıklarına yönelik açıklamalarına tepki göstererek, "Netanyahu'nun işgali genişletme planları esirleri kurban ederek onlardan kurtulmayı amaçladığını hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde teyit etmektedir" dedi.

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netyanyahu'nun Gazze Şeridi'nin tamamının işgal etme niyetinde olduğuna dair yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Hamas, "Netanyahu'nun açıklamaları müzakere sürecine karşı açık bir darbedir ve nihai bir anlaşmaya yakın olmamıza rağmen son turda masadan çekilmesinin ardındaki gerçek nedenleri açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

Netanyahu'nun Gazze'nin tamamının işgal edilmesine yönelik planının kişisel çıkarlarına ve aşırılık yanlısı ideolojik gündemine hizmet ettiğini aktaran Hamas, "Netanyahu'nun işgali genişletme planları, esirleri kurban ederek onlardan kurtulmayı amaçladığını hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde teyit etmektedir" dedi.

Gazze'nin işgaline ve üzerinde vesayet kurma girişimlerine karşı direnmeye devam edileceğini vurgulayan Hamas, söz konusu işgalin İsrail'e maliyetinin yüksek olacağını belirterek, İsrail ordusunu "Nazi ordusu" olarak nitelendirdi.

Arap ve İslam ülkelerini Netanyahu'nun açıklamalarını kınamaya ve saldırganlığı durdurmak ve işgali sona erdirmek için acilen harekete geçmeye çağıran Hamas, "Uluslararası toplumu, halkımızın kendi geleceğini tayin hakkını kullanmasını sağlamaya ve düşman liderleri Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı devam eden suçlarından sorumlu tutmaya çağırıyoruz" dedi.

Netanyahu'dan işgal açıklaması

Netanyahu, ABD basınına verdiği röportajda, İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etme yönünde bir planı olup olmadığı sorusuna, İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etme niyetinde olduğunu ifade etmişti. Netanyahu, "Niyetimiz bu yönde. Orayı elimizde tutmak istemiyoruz. Bir güvenlik çemberine sahip olmak istiyoruz. Orayı yönetmek istemiyoruz. Orada bir yönetim organı olarak bulunmak istemiyoruz" demişti.

Gazze'yi işgalin ardından Arap güçlerine devredeceklerini iddia eden Netanyahu, "Burayı bizi tehdit etmeden düzgün bir şekilde yönetecek ve Gazzelilere iyi bir yaşam sunacak Arap güçlerine devretmek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan şu anda Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 75'ini işgal eden İsrail ordusu, birçok kez Gazze'nin tamamen işgaline karşı olduğunu belirtmişti. - GAZZE

Kaynak: İHA

