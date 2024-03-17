Hamza Dağ: 5 sene sonra hizmetlerimiz konuşacak - Son Dakika
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Politika

Hamza Dağ: 5 sene sonra hizmetlerimiz konuşacak

Hamza Dağ: 5 sene sonra hizmetlerimiz konuşacak

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Kiraz ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı. Dağ, yaptığı konuşmada İzmir'in hizmete ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, 5 sene sonra yaptıkları hizmetlerin adlarına konuşacağını belirtti.

17.03.2024 00:17  Güncelleme: 00:22
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, "5 sene sonra bu kürsüde biz konuşmayacağız. 5 sene sonra yaptığımız hizmetler bizim adımıza konuşacak" dedi.

Seçim çalışmalarına aralıksız devam eden Hamza Dağ, ilçe ilçe, sokak sokak gezmeye devam ediyor. Bu kapsamda Hamza Dağ'ın gün içindeki 3'üncü durağı Kiraz oldu. Yeşildere Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katılan Dağ'a, eşi Zeynep Dağ, Tarım ve Orman eski Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Cumhur İttifakı Kiraz Belediye Başkan Adayı Saliha Özçınar Kutlu eşlik etti.

"Yapacağımız çok iş var"

İzmir'in çok fazla hizmet beklediğini vurgulayan Dağ, "Metropolü neredeyse taşrasından daha çok hizmete ihtiyacı olan bir şehir haline gelmiş vaziyette. Yapacağımız iş çok, metropolde de yapacağımız yollar var taşrada da, hem yollarımız hem de üretim yollarımızı biran önce en iyi hale getirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"5 sene sonra hizmetlerimiz konuşacak"

Hamza Dağ, samimiyetle çalışacaklarını belirterek, "Bu çok işimizi çok çalışarak, çok mücadele ederek ve bu çalışmanın ortaya koyacağı sinerji ile Allah'ın izniyle İzmir'in 30 ilçesine, bin 294 mahallesine ulaşacağız. 5 sene sonra bu kürsüde biz konuşmayacağız. 5 sene sonra yaptığımız hizmetler bizim adımıza konuşacak" vurgusu yaptı.

"İstemeseler de Kiraz'a hastaneyi kazandıracağız"

Kiraz'da uzun zamandır yapılamayan hastaneye değinen Hamza Dağ, şu ifadeleri kullandı:

"Hastanede rant var' deyip 7 defa iptal ettirdiler. 'Kiraz'ın ne rantı olabilir' dedim. Hiç bir cevap yok. Ancak Merak etmeyin, 1 Nisan'dan sonra büyükşehir belediyesi açtığı davadan vazgeçecek. Yeniden plan yapıldı. Süreç şimdi devam ediyor. Onlar isteseler de, istemeseler de Allah'ın izniyle hastaneyi biz Kiraz'a kazandıracağız."

Hamza Dağ, iftar programına katılan hemşehrileriyle fotoğraf çektirdikten sonra Beydağ ilçesine geçti. Dağ, beraberinde AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Cumhur İttifakı Beydağ Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ay ve AK Parti Beydağ İlçe Başkanı Zafer Yüksel ile Ulus Meydanı'ndaki kahvehaneler bölgesinde hemşehrileriyle bir araya geldi.

"Biz İzmir'in 4.5 milyon insanına sevdalandık"

Yoğun bir sevgiyle karşılanan Dağ, burada yaptığı konuşmada, "Biz İzmir'e sevdalandık, biz İzmir'in 4 buçuk milyon insanına sevdalandık, biz İzmir'in sorunlarını çözüme kavuşturmaya odaklandık. Biz bunun derdi içerisindeyiz" dedi.

Hamza Dağ ve beraberindekiler, hemşehrileriyle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra alandan ayrıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir, Kiraz, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamza Dağ: 5 sene sonra hizmetlerimiz konuşacak - Son Dakika

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