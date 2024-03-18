Hamza Dağ: Arıtma tesisi, tarımsal sulamada kullanılacak - Son Dakika
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Politika

Hamza Dağ: Arıtma tesisi, tarımsal sulamada kullanılacak

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Çandarlı Atık Su Arıtma Tesisi'nin tarımsal sulamada kullanılacağını söyledi.

18.03.2024 19:15  Güncelleme: 19:20
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Hamza Dağ: "Arıtma tesisi, tarımsal sulamada kullanılacak"

İZMİR - Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, "Ben buradan bunun sözünü çok net bir şekilde verebilirim, (Çandarlı Atık Su Arıtma Tesisi) bu arıtma tesisi tarımsal sulama da kesinlikle kullanılacak" dedi.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, yerel seçim çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Dikili'de seçim çalışmalarına sürdüren ve Çandarlı Mahallesi'ni ziyaret eden Dağ, vatandaşlarla bir araya geldi. Daha sonra ise çocuklara oyuncak dağıtıp, ailelerle hatıra fotoğrafı çektiren Hamza Dağ, önemli açıklamalarda da bulundu. Suyun önemine değinen Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, "Gerçekten her arıtma tesisinde aslında düşünmemiz gereken sudur. Su çünkü artık çok değerli. Bir çok alanda su çok değerli hale geldi. Arıtılmış suyu, kullanma suyu olarak, tarımsal sulama da kullanma imkanımız söz konusu olduğunda, bunu şokuna kadar maliyetini bile düşünmeden hayata geçirmek şarttır. Ben buradan bunun sözünü çok net bir şekilde verebilirim, Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuz da, (Çandarlı Atık Su Arıtma Tesisi) bu arıtma tesisi tarımsal sulama da kesinlikle kullanılacak" ifadelerini kullandı.

Belediye başkanlarının çalışmalarında Ankara'nın önemine değinen Dağ, sözlerini şöyle tamamladı: "Bir kaç ay da bir Ankara'da işlerinizin takibini yapmazsanız, işinizi bizzat takip etmezseniz, açıkçası netice almanız da çok kolay olmuyor. Biz Bergama, Kınık'ta böyle başardık. Oralar bizim örneğimiz."

Öte yandan Hamza Dağ'ın bu ziyaretinde Cumhur İttifakı Dikili Belediye Başkan Adayı Sema Akıncı, AK Parti Dikili İlçe Başkanı Tahsin Şekerci ve MHP Dikili İlçe Başkanı Mehmet Arslan eşlik etti. Dağ, daha sonra da Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin açılışını yapmak üzere Bergama'ya geçti.

Kaynak: İHA

Çandarlı, İzmir, Tarım, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamza Dağ: Arıtma tesisi, tarımsal sulamada kullanılacak - Son Dakika

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