AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmir\'de Karşılandı

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, partililerce İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda karşılandı.

Burada partililere seslenen Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle İzmir için yeni bir yola çıktığını söyledi.

Şehrin ihtiyaçlarına, gençlerin meselelerine, esnafın beklentilerine, sanayicilerin isteklerine, çiftçilerin sorunlarına, İzmirlinin tüm dertlerine vakıf olduğunu vurgulayan Dağ, bunları çözecek iradeye sahip olduklarını aktardı.

İzmir için hazırlanan proje ve hizmetlerde emeği, katkısı ve izi bulunduğunu aktaran Dağ, şöyle konuştu:

"CHP'li ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediyesinin yaptığı projelerin hızlandırılmasında ve onaylanmasında emeğimiz var. Şehrimize katkısı olacak her işte, yerel yönetimlerin önünü sonuna kadar açtık. Çünkü bizim için İzmir söz konusu olunca akan sular durur. İşi gücü bırakır, İzmir'imize hizmet için koştururuz. Bizim için önemli olan İzmir'dir, İzmirli hemşehrilerimizdir. İzmir'imizde Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde eser ürettik, iz bıraktık. Gönüllere girdik. İzmir'in bir evladı olarak şunu çok net bir şekilde söylüyorum; İzmir'in tüm evlatlarına daha yaşanabilir bir şehir bırakana dek bu mücadelemizden, özverimizden, azmimizden asla vazgeçmeyeceğiz. İzmir'i yeniden şaha kaldırmak için koşacağız, hiç durmadan koşacağız. Çatlarcasına, kendimizi, şahsımızı, tüm hayatımızı bir kenara koyup koşacağız."

Laf değil proje üreten, bahane değil çözüm bulan anlayışla hareket edeceklerini, belediye ile merkezi hükümetin uyum içinde çalıştığı anlayışı hakim kılacaklarını aktaran Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Altyapı sorununu tarihe karıştıracağız. Deprem riskine karşı her türlü önlemi almış bir şehircilik anlayışını ortaya koyacağız. İzmir'i metro ağlarıyla donatacağız. Trafik sorununu ortadan kaldıracağız. Tertemiz bir körfezi bu şehre armağan edeceğiz. İzmirli evine, işine giderken mutlu olacak. Konforlu bir hayata kavuşacak. Çünkü benim İzmirli kardeşlerim çileyi değil, yaşanabilir, huzurlu bir şehri hak ediyor. Bizi hiçbir zaman kısır tartışmaların, polemiklerin içinde göremeyeceksiniz. Bu seçim bir yerel seçimdir. Bu yarış hizmet yarışıdır, İzmir'in kalkınma yarışıdır. İzmirli hemşehrilerim artık içi boş sloganlar ve hamasi nutuklar duymak istemiyor. Miadı dolmuş siyasi tartışmalar ile hiç kimsenin gerçekleri örtmesine fırsat vermeyeceğiz."

İzmir Büyükşehir Belediyesini "makam koltuğu" olarak görenlerin planlarını bozmak zorunda olduklarını vurgulayan Dağ, "İzmir Büyükşehir Belediyesini bazı kliklerin nemalandığı bir kurum olmaktan çıkarmak zorundayız. İzmir'e, İzmir'in evlatları hizmet edecek. İzmir'in bir 5 yıl daha kaybedecek zamanı yok. İzmir'in, modern şehir anlayışının gerisinde kalmasına 4,5 milyon İzmirli hemşehrimin artık sabrı kalmamıştır. 31 Mart gecesi herkesin mutlu olacağı ve geleceğe daha heyecanlı baktığı bir gece olacak." dedi.

Karşılama programına AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, Şebnem Bursalı, Mehmet Ali Çelebi, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.