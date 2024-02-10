Hamza Dağ, İzmir\'de kadın girişimciler için projeler hazırladıklarını açıkladı

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, kadınların fırsat ve kaynaklara erişimlerinin kolay olması amacıyla girişimci, kendi işini kurmak isteyen kadınlar için kapsayıcı proje uygulamaları hazırladıklarını söyledi.
Dağ, kentteki bir otelde düzenlenen "Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" programında yaptığı konuşmada, kadınların toplum ve aile kurumundaki önemli rolünün yanı sıra ekonomi, siyaset, eğitim, sağlık ve istihdamda aktif rol alarak İzmir'in marka şehir olması noktasında önemli bir güç olduğunu belirtti.
Kadının hayatın her alanına dahil olmasına önem veren bir geleneğin temsilcisi olarak kadınların temsiliyet düzeylerini artırmayı öncelikli hedef olarak belirlediklerine işaret eden Dağ, şunları kaydetti:
"Sizlerin analitik düşünce yetilerinin dışında doğal olarak sahip olduğunuz duygusal zekalarınız, dokunduğunuz her yere, her şeye estetik değer katmakta. Bu sebeple şehrimizi ayağa kaldırma yolunda, kadınların iş gücüne katılımına, istihdam edilmesine çok önem veriyoruz. Kadınların fırsat ve kaynaklara erişimlerinin kolay olması amacıyla girişimci, kendi işini kurmak isteyen kadınlarımız için çeşitli kapsayıcı proje uygulamaları hazırladık. Güçlü şehirlerin anahtarının güçlü kadından geçtiği bilinciyle hem kadınlar hem de aileler için 13 Şubat'ta açıklayacağımız İzmir Beyannamemizde çok önemli başlıklar bulunmakta. Bu şehrin makus talihini kadınlarımızla değiştireceğiz. Biz İzmir'de sırtımızı dağ gibi sizlere dayadık. Şunu çok iyi biliyoruz ki annelerimiz, kadınlarımız bizim ardımızda oldu mu bizim aşamayacağımız engel, başaramayacağımız iş yoktur."
AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ise İzmir'in güçlü kadınların şehri olduğunu ifade ederek, kadınların gücüne canıgönülden inandığını vurguladı.
Kentin hak ettiği yere ulaşması için yola koyulduklarını dile getiren Çankırı, "İnşallah sizlerle bu şehri beraber kazanacağız. Bu şehirde kentimize hep beraber hizmet edeceğiz. Bizler sizlerin desteğiyle hep beraber bu işin altından kalkacağız. Çünkü kadınlar olarak çok güçlüyüz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak diğer ülkelerden önce, herkesten önce kadına seçme ve seçilme hakkı verilmiş bir ülkeyiz. O yüzden buradan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle ve minnetle anıyorum." dedi.
Programa AK Parti MKYK Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ, İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran ve AK Parti Konak İlçe Başkanı Said Başdaş ile kentteki kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Hatay'da 7 aylık hamile anne Selma Abacı ve 2 çocuğunun cesetlerinin yaylada toprağa gömülü halde bulunmasının ardından gözaltına alınan şahıs cinayeti itiraf etti. Katil zanlısının öldürdüğü çocukların babası olduğu, Selma Abacı ile yasak aşk yaşadığı öğrenildi.
Real Madrid'in, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Takımına penaltı kazandıran Arda, topun başına geçmek istedi fakat penaltıyı Joselu kullandı. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltıyı kaçırınca büyük eleştiri aldı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuştu. Asya, halka hizmet anlayışıyla görev yürüttüklerini ve Cumhurbaşkanının belediyecilik vizyonunu hayata geçirdiklerini belirtti. Ayrıca, yeni dönemde daha prestijli projeler yapacaklarını ve halkın gönüllerine dokunmayı başardıklarını vurguladı.
Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 2-0 yendiği maçın sonunda Okan Buruk ve Çağdaş Atan arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı. Gerginlik tatlıya bağlandı ve iki teknik adam birbirine sarıldı.
Macaristan'da çocuk istismarı nedeniyle hüküm giymiş bir kişiyi affetmesi eleştirilerin hedefi haline gelen Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak istifa etti.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay katıldığı canlı yayında, 1 kişinin yaralandığı seçim programına yönelik silahlı saldırı anını anlattı. Yeniay, "Sokağa girmeden otomatik silahlarla bulunduğumuz bölgeye 20 metre mesafeden ateş edildi. Arkadaşlarımızın hepsi içerideydi. Salon ağzına kadar doluydu. Konuşma yaparken silahlarını ateşlenmesiyle büyük bir panik yaşandı. İnsanlar siper almaya gayret gösterdi." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz ve Mertens kaydetti.
Son Dakika › Politika › Hamza Dağ, İzmir'de kadın girişimciler için projeler hazırladıklarını açıkladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?