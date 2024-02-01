Hamza Dağ, İzmir\'deki projelerini tanıtacak

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, 13 Şubat'ta, kentte hayata geçirmek istedikleri projelerin tanıtım toplantısını yapacaklarını söyledi.
Bornova'da bir kafeteryada Kütahya hemşehri derneklerinden üyelerle bir araya gelen Dağ, Simavlı olduğunu hatırlatarak hemşehrilerinin kendisini hiç yalnız bırakmadığını, "dağ gibi arkasında durduklarını" belirtti.
İzmir'in küçük bir Türkiye olduğunu dile getiren Dağ, "Sadece Anadolu coğrafyasından değil suyun ötesinden de on binlerce hemşehrimiz İzmir'de hayatını idame ettiriyor. Biz de kendi yöremizin güzelliğini burada yaşamaya, yaşatmaya devam ediyoruz. İzmir'deki her bir hemşehri derneğinin kendi yöresinin özelliğini bu şehre yansıtması, kaynaşmayı daha da artırması için atılacak adımların, inşallah büyükşehir belediye başkanı olduğumuzda bizzat takipçisi olacağız." dedi.
Milletvekilliği sürecinde kentin birçok noktasına yapılan yatırımlarla iz bıraktığına inandığını ifade eden Dağ, İzmir'in yönetilememesini kendisine dert edindiğini anlattı.
Dağ, şunları kaydetti:
"1 Nisan'dan sonra şehre kazandıracağımız hizmetlerden dolayı da büyük bir heyecan duyuyoruz. Bunu hep birlikte yapacağız. Bazen yapmak istediğimiz hususlar öyle heyecanlandırıyor ki emin olun gece heyecandan bir anda uyanıp saatlerce onları hayal ediyorum. Yani biz İzmir'in birçok problemini masaya bundan önce yatırmıştık. Şimdi de yatırdık. İnşallah 13 Şubat günü projelerimizin lansmanını gerçekleştireceğiz. O güne kadar da İzmir'de neler yapacağımızı konuşacağız. 13 Şubat'tan sonra da İzmirli hemşehrilerimiz, inşallah bizim bu şehre neler kazandıracağımızı konuşacaklar."
Dağ, seçime 2 aylık bir süre kaldığını, Kütahyalı hemşehrilerinden kapı kapı dolaşarak önceki seçimde partilerine oy vermeyen kişileri ikna etmelerini istedi.
AK Parti Bornova Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır da seçim çalışmalarına 7 ay önce başladığını belirterek, "Herkes diyor ki o sene bu sene. Allah izin verirse Bornova'da biz, İzmir'de Hamza başkan, diğer ilçelerimizde de arkadaşlarımız kazanacak. Herkes inanıyor, biz de inanıyoruz." diye konuştu.
Hamza Dağ, daha sonra Bornova Hükümet Konağı çevresindeki iş yerlerini gezerek esnafla sohbet etti.
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