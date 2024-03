Hamza Dağ, İzmir\'deki Sanayicilere Projelerini Anlattı

Politika

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Çiğli'deki iftar programında sanayicilere, ekonomiyle ilgili projelerini anlattı.

Dağ, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) tarafından bir restoranda düzenlenen programda, ülkenin istihdamına, üretimine, ihracatına destek veren İAOSB'nin İzmir ekonomisinin taşıyıcı kolonlarından birisi olduğunu söyledi.

Şehrin ekonomisine fayda sağlayan herkesin, her grubun, her firmanın faaliyetlerini değerli bulup desteklediklerini ifade eden Dağ, 4 dönemlik milletvekilliği sürecinde her bir İzmirlinin talebine çözüm üretmeye çalışırken, üreticilerin ihtiyaç ve beklentilerine de yoğunlaşmaya çalıştığını belirtti.

Şimdi daha fazlasını yapmak için yola çıktıklarını vurgulayan Dağ, 2 ayı aşkın süredir, şehrin kangren haline gelmiş sorunlarına karşı üzerinde titizlikle çalıştıkları çözüm önerilerini anlattıklarını söyledi.

Hamza Dağ, ulaşımdan altyapıya, dönüşümden sosyal desteklere, spordan kültüre, tarımdan turizme kadar hemen her alanda projeler hazırladıklarına işaret etti.

İzmir ekonomisine güç katacak bazı adımları hatırlatmak istediğini dile getiren Dağ, şöyle konuştu:

"Serbest Teknoloji Parkı projemizle Alsancak Limanı'nın arka alanını, İzmir'in ilk sanayi sitelerinin bulunduğu, endüstriyel mirasın zenginleştirdiği bir bölgeyi, teknoloji ve inovasyonun merkezi haline getireceğiz. Robotik ve kodlama atölyeleri, oyun ve animasyon teknolojileri, yazılım geliştirme ve girişimcilik merkezleriyle, 5 yıl sonra yazılım dünyasında İzmirli gençlerimizin imzasını, izini göreceğiz. 500 milyon lira bütçe ile kuracağımız İzmir Girişim Sermaye Fonu, denizcilikten tarım teknolojilerine, akıllı şehircilik yazılımlarına kadar geniş bir yelpazede yenilikçi iş fikirlerine finansal destek sağlayacak. Ülkemize gelen sağlık turistlerini İzmir'e çekmek hedeflerimizden biri olacak. Bunların yanı sıra ulaşımı, ekonomik kalkınmanın bir aracı olarak görüyoruz. Bu kapsamda şehrimize yeni bir çevre yolu, körfez geçişi, alternatif güzergahlar, köprülü kavşaklar, yeni metro hatları kazandıracağız."

Çiğli ile ilgili de önemli çalışmalar yürüteceklerini bildiren Dağ, Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'ni modernize ederek kapasitesini artıracaklarını söyledi.

İzmir'in hak ettiği değere ulaşması için çalışacaklarını anlatan Dağ, şunları kaydetti:

"Nice projemizi hayata geçirebilmemiz için önümüzde çok önemli bir eşik var. Bu eşiği de sizin desteğiniz olmadan atlayamayız. Bizim için sizlerle çalışmak, sizlerin desteği ne kadar önemliyse buradaki sanayi esnafımız için de kolay anlaşabilecekleri, rahatlıkla çalışabilecekleri bir belediye o kadar önemli. Biz size bu sözleri verirken bir söz daha veriyoruz. Bizimle kolay anlaşacaksınız. Bize kolay ulaşacaksınız. Daima istişare halinde olacağız."

Programa, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ve İAOSB Başkanı Cenk Karace ile sanayiciler katıldı.