Hamza Dağ, İzmir'deki Sanayicilere Projelerini Anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Hamza Dağ, İzmir'deki Sanayicilere Projelerini Anlattı

Hamza Dağ, İzmir\'deki Sanayicilere Projelerini Anlattı

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Çiğli'deki iftar programında Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) tarafından düzenlenen programda, sanayicilere ekonomiyle ilgili projelerini anlattı. Dağ, İzmir ekonomisine katkı sağlayacak çeşitli projeleri olduğunu belirtti ve İzmir'in hak ettiği değere ulaşması için çalışacaklarını vurguladı.

26.03.2024 22:41  Güncelleme: 22:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Çiğli'deki iftar programında sanayicilere, ekonomiyle ilgili projelerini anlattı.

Dağ, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) tarafından bir restoranda düzenlenen programda, ülkenin istihdamına, üretimine, ihracatına destek veren İAOSB'nin İzmir ekonomisinin taşıyıcı kolonlarından birisi olduğunu söyledi.

Şehrin ekonomisine fayda sağlayan herkesin, her grubun, her firmanın faaliyetlerini değerli bulup desteklediklerini ifade eden Dağ, 4 dönemlik milletvekilliği sürecinde her bir İzmirlinin talebine çözüm üretmeye çalışırken, üreticilerin ihtiyaç ve beklentilerine de yoğunlaşmaya çalıştığını belirtti.

Şimdi daha fazlasını yapmak için yola çıktıklarını vurgulayan Dağ, 2 ayı aşkın süredir, şehrin kangren haline gelmiş sorunlarına karşı üzerinde titizlikle çalıştıkları çözüm önerilerini anlattıklarını söyledi.

Hamza Dağ, ulaşımdan altyapıya, dönüşümden sosyal desteklere, spordan kültüre, tarımdan turizme kadar hemen her alanda projeler hazırladıklarına işaret etti.

İzmir ekonomisine güç katacak bazı adımları hatırlatmak istediğini dile getiren Dağ, şöyle konuştu:

"Serbest Teknoloji Parkı projemizle Alsancak Limanı'nın arka alanını, İzmir'in ilk sanayi sitelerinin bulunduğu, endüstriyel mirasın zenginleştirdiği bir bölgeyi, teknoloji ve inovasyonun merkezi haline getireceğiz. Robotik ve kodlama atölyeleri, oyun ve animasyon teknolojileri, yazılım geliştirme ve girişimcilik merkezleriyle, 5 yıl sonra yazılım dünyasında İzmirli gençlerimizin imzasını, izini göreceğiz. 500 milyon lira bütçe ile kuracağımız İzmir Girişim Sermaye Fonu, denizcilikten tarım teknolojilerine, akıllı şehircilik yazılımlarına kadar geniş bir yelpazede yenilikçi iş fikirlerine finansal destek sağlayacak. Ülkemize gelen sağlık turistlerini İzmir'e çekmek hedeflerimizden biri olacak. Bunların yanı sıra ulaşımı, ekonomik kalkınmanın bir aracı olarak görüyoruz. Bu kapsamda şehrimize yeni bir çevre yolu, körfez geçişi, alternatif güzergahlar, köprülü kavşaklar, yeni metro hatları kazandıracağız."

Çiğli ile ilgili de önemli çalışmalar yürüteceklerini bildiren Dağ, Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'ni modernize ederek kapasitesini artıracaklarını söyledi.

İzmir'in hak ettiği değere ulaşması için çalışacaklarını anlatan Dağ, şunları kaydetti:

"Nice projemizi hayata geçirebilmemiz için önümüzde çok önemli bir eşik var. Bu eşiği de sizin desteğiniz olmadan atlayamayız. Bizim için sizlerle çalışmak, sizlerin desteği ne kadar önemliyse buradaki sanayi esnafımız için de kolay anlaşabilecekleri, rahatlıkla çalışabilecekleri bir belediye o kadar önemli. Biz size bu sözleri verirken bir söz daha veriyoruz. Bizimle kolay anlaşacaksınız. Bize kolay ulaşacaksınız. Daima istişare halinde olacağız."

Programa, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ve İAOSB Başkanı Cenk Karace ile sanayiciler katıldı.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, İzmir, Çiğli, Ege, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamza Dağ, İzmir'deki Sanayicilere Projelerini Anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: İstanbul ve Ankara'da belediye başkanları görevlerini yerine getiremiyor
    00:09 MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: İstanbul ve Ankara'da belediye başkanları görevlerini yerine getiremiyor

    MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Pınarbaşı ilçesinde Cumhur İttifakı'nın sandık görevlileriyle bir araya geldiği toplantıda, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin beş yıllık süre içinde görevlerini yerine getiremediklerini belirtti. Özdemir, İstanbul'da yaşanan sorunları ve belediye başkanının tatillerle vakit geçirmesini eleştirirken, Ankara'da da benzer bir durumun olduğunu ve kentin beş yılını heba ettiğini ifade etti. Ayrıca, Mersin ve Adana Büyükşehir Belediyeleriyle ilgili olarak da eleştirilerde bulundu.

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Çankırı'da ziyaretler gerçekleştirdi
    00:02 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Çankırı'da ziyaretler gerçekleştirdi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çankırı'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

  • İmamoğlu'ndan '17+1' Yorumu:
    23:59 İmamoğlu'ndan '17+1' Yorumu: "Ak Partili Hemşehrilerim Bile, Onları Kendine Getirmek İçin Bu Kardeşinize Oy Verecek

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Ümraniye’de yapmak istediği ilçe turu, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle 2 farklı noktada halk buluşmalarına dönüştü. İmamoğlu: “Biz, İstanbul’a Ankara'dan gelen bu 17+1; yani Sayın Cumhurbaşkanı ve kabinesi + aday, onlara ne diyoruz biliyor musunuz. Sizi ağırladık, sizi misafir ettik. 2019’da sizi, 23 Haziran'da yanlış yaptığınız için, 806 bin kez misafir ettik. Şimdi ondan daha fazla sayıda misafir ediyoruz ve sizi Ankara'ya yolluyoruz. Nereye? İşinizin başına. Gidin; enflasyonu düşürün. Emekli maaşını arttırın" dedi.

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Deprem bölgesinde 200 bin konutu teslim edeceğiz'
    23:52 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Deprem bölgesinde 200 bin konutu teslim edeceğiz'

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaptığı konuşmada, deprem bölgesinde konut tesliminin devam ettiğini ve bu yılın sonuna kadar 200 bin konutun teslim edileceğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin savunma sanayindeki ihracat hedefinin 7 milyar dolar olduğunu söyledi.


22:46 Emeklilere verilecek promosyon için başvurular rekor seviyede Emeklilere verilecek promosyon için başvurular rekor seviyede
22:40 CHP lideri Özgür Özel’den Meral Akşener’e: Sende olmayan vicdan ve insaf, İYİ Parti’nin iyi insanlarında var CHP lideri Özgür Özel'den Meral Akşener'e: Sende olmayan vicdan ve insaf, İYİ Parti'nin iyi insanlarında var
21:13 Bakan Koca: Kadir İnanır entübe durumdan çıkarılamamıştır Bakan Koca: Kadir İnanır entübe durumdan çıkarılamamıştır
19:43 Ticaret Bakanlığı: İsrail ile silah ticareti iddiaları gerçeği yansıtmıyor Ticaret Bakanlığı: İsrail ile silah ticareti iddiaları gerçeği yansıtmıyor
18:15 Rusya FSB Direktörü: Moskova’daki terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna var Rusya FSB Direktörü: Moskova'daki terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna var
23:36 İmamoğlu’ndan İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya tepki: Dönsene Ankara’ya, işin gücün yok mu senin İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya tepki: Dönsene Ankara'ya, işin gücün yok mu senin?
20:20 Erdoğan, Belçika’da terör yandaşlarının saldırısında yaralanan Türk genciyle telefonla görüştü Erdoğan, Belçika'da terör yandaşlarının saldırısında yaralanan Türk genciyle telefonla görüştü
19:04 CHP’nin Balıkesir Edremit mitinginde ezan gafı: Ne zaman okunuyor, ben zayıfım bu konuda CHP'nin Balıkesir Edremit mitinginde ezan gafı: Ne zaman okunuyor, ben zayıfım bu konuda
16:58 Bakan Işıkhan: SGK’ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP’li belediyelerdir Bakan Işıkhan: SGK'ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP'li belediyelerdir
16:46 Cenaze törenine damga vuran anlar Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler Cenaze törenine damga vuran anlar! Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler
16:37 Erden Timur’dan TFF’ye olay sözler: Dik duramıyor Erden Timur'dan TFF'ye olay sözler: Dik duramıyor
16:32 Mansur Yavaş, Londra’da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı Mansur Yavaş, Londra'da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı
15:56 Özhaseki’den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim Özhaseki'den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim
15:52 İmamoğlu’na Kürtçe seçim şarkısı yaptılar İmamoğlu'na Kürtçe seçim şarkısı yaptılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2024 00:12:42. #1.11#
SON DAKİKA: Hamza Dağ, İzmir'deki Sanayicilere Projelerini Anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement