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Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı - Son Dakika
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Politika

Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı

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2024 seçimleri sürpriz sonuçlara sahne oluyor. Pek çok ilde AK Parti'nin elinde olduğu belediye CHP'ye geçerken; CHP uzun yıllar sonra Türkiye genelinde ilk kez birinci parti oldu. Bu sonuçlar sonrası gözlerin çevrildiği eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

31.03.2024 21:40  Güncelleme: 22:14
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Yaklaşık 61 milyon vatandaşın sandık başına gittiği seçimlerde, sonuçların açıklanmasıyla birlikte birçok ilde sürpriz bir tablo ortaya çıktı. Gelen sonuçlar sonrası 14 yıl CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturan Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Ekilen tohumlar fide oldu, fideler çınar olacak" şeklinde bir paylaşım yaptı.

KILIÇDAROĞLU: EKİLEN TOHUMLAR FİDE OLDU

Kılıçdaroğlu paylaşımında "Cumhuriyet'in ruhuna ve devrimlerine sahip çıkan bütün vatan evlatlarına selam olsun. Umudu ülkenin dört bir tarafına serpen Cumhuriyet Halk Partisi var olsun. Ülkemizi aydınlıklara götürme yolunda son bir adım kaldı. Ekilen tohumlar fide oldu, fideler çınar olacak… Ağaçlar dikip ormanlara kavuşacağız, rüzgarda dans eden yapraklar gibi, yağmura değecegiz, bir olup mücadelemizi sürdüreceğiz, hep beraber ülkemizi aydınlığa kavuşturacağız" ifadelerine yer verdi.

Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı

İşte Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına sosyal medyada gelen bazı yorumlar:

Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı
Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı
Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Dan: Millet sizi sevdiginden degil, Ak Partiye tepki olsun diye oy verdi. 171 30 Yanıtla alos : Bu şekilde avunmaya devam edin 22 51
  • Gencer Guney: Dede sen elinden geleni yaptın, gençler cumhuriyeti daha ileriye taşıyacaktır, sen huzur içinde emekliliğinin keyfini çıkar 105 32 Yanıtla
  • Murat Zor: yeni heykeller geliyor yaşasın heykeltraşlık varolsun heykeltraşlar. 46 86 Yanıtla Harun Çelik: Yeni gemicilerden iyidir oy veren halka gösterdiğiniz bu denli hazımsızlık ve hakaretin karşılığı bu sonuçlar hatırlatırım 57 9
  • ferhat eser: kendine pay çıkarmış yaa sesli güldüm:))) 53 22 Yanıtla oktay akar: Sen ne çıkardın burdan kendi payına ?? 15 36
  • alos : ANAVATAN PARTİSİNİN SONUDA BU ŞEKİLDEKİ HARİTAYLA SONUÇLANDI. 28 2 Yanıtla
  • Mustafa: Koltuk sevdan olmasaydin daha degisik olurdun kalkmis yorum yapiyor.. 13 6 Yanıtla
  • tolga değirmen: Alcaklara kar yagiyor usumedinmi sen bu isin sonunu dusunmedinmi demedikmi hersey çok guzel olucak diye 4 0 Yanıtla

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