Harris\'in Mitingi Gazze Protestosuyla Kesildi

Politika

KAMALA Harris'in, Washington'daki mitinginde yaptığı konuşma, Gazze protestosuyla bölündü.

ABD'de Demokratların adayı Kamala Harris dün başkent Washington'da bir miting yaptı. Harris'in, Trump'ı eleştirdiği konuşması, Gazze protestosuyla bölündü. Mitingde Filistin ile dayanışma sloganları atan bir grup, Amerika'nın İsrail'e silah desteği yapmamasını istedi.

Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın ülkeye sadece 'kaos' ve 'kriz' getireceğini söyleyen Harris, "Trump'ın ekonomik reçeteleri, orta ve düşük gelir gruplarına zarar verecek" dedi.

Harris, ABD'nin İsrail'e verdiği koşulsuz destek sebebiyle protesto edildi. Kalabalık grup, Filistin ile Gazze'ye destek sloganları atarak, Joe Biden-Kamala Harris yönetimine tepki gösterdi. Harris'in konuşması sona erene kadar gösterilerine devam eden grup, pankartlar ve sloganlar eşliğinde Beyaz Saray'ın bulunduğu caddeye yürüdü.