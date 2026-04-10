Hasbi Dede CHP'den İstifa Etti - Son Dakika
Hasbi Dede CHP'den İstifa Etti

Hasbi Dede CHP\'den İstifa Etti
10.04.2026 23:19
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, parti içindeki tartışmalar nedeniyle istifa etti.

PARTİDEN İSTİFASINI AÇIKLADI

İçişleri Bakanlığı tarafından Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve partisi CHP'den Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edilen Hasbi Dede, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Dede, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İçinden geçtiğimiz bu hassas süreçte şahsım üzerinden yürütülen tartışmaların, gönül verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve yol arkadaşlarıma daha fazla külfet olmaması adına, bugün itibarıyla partimden istifa ediyorum. Bu kararı; hem partimin kurumsal kimliğini korumak, hem de hakkımdaki asılsız iddialara karşı yürüttüğüm hukuki mücadelenin daha sağlıklı ilerlemesine imkan tanımak için alıyorum. Bu süreçte desteğini benden esirgemeyen tüm dostlarıma ve hemşerilerime yürekten teşekkürü bir borç biliyorum."

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Hasbi Dede CHP'den İstifa Etti - Son Dakika

Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı... Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
Gana’da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti Gana'da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti
Şehirde bayram havası var Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
Beşiktaş’taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16’ya yükseldi Beşiktaş'taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16'ya yükseldi
Kastamonu’da kayıp Arzu’dan 10 gündür haber alınamıyor Kastamonu'da kayıp Arzu'dan 10 gündür haber alınamıyor
Tahran’dan ABD’ye rest: Lübnan çözülmeden müzakere yok Tahran'dan ABD'ye rest: Lübnan çözülmeden müzakere yok

00:10
Orkun Kökçü’den resital
Orkun Kökçü'den resital
23:53
ABD’den kritik hamle: Orta Doğu’ya askeri yığınak artıyor
ABD’den kritik hamle: Orta Doğu’ya askeri yığınak artıyor
23:16
Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var
Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var
22:55
İran heyeti, ABD ile müzakerelerin yapılacağı İslamabad’da
İran heyeti, ABD ile müzakerelerin yapılacağı İslamabad'da
21:56
Müzakerelere ev sahipliği yapacak Pakistan lideri Şerif: Tamam ya da devam
Müzakerelere ev sahipliği yapacak Pakistan lideri Şerif: Tamam ya da devam
21:33
İspanya’dan Netanyahu’nun tehditlerine sert yanıt
İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt
21:27
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
SON DAKİKA: Hasbi Dede CHP'den İstifa Etti - Son Dakika
