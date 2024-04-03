31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Hassa Belediye Başkanlığı'nı kazanan AK Parti'li Selahattin Çolak'ın seçim sonrası bir toplantı sırasında Samandağlılar ile ilgili söylediği sözler hakkında AK Parti İl Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı.
Toplumun bütününü kucaklayan bir parti olarak kentin kardeşlik iklimini koruyacaklarını kaydeden AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan, "Hassa Belediye başkan adayı Selahattin Çolak, Hassa ilçesinde bir konuşma esnasında sarf ettiği ifadeler nedeniyle partimiz tarafından disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da AK Parti olarak toplumumuzun her kesimini kucaklayan siyaset anlayışımızdan ve dilimizden asla taviz vermeyeceğimizi ifade eder, Hatay'ımızın kadim hoşgörü ve kardeşlik iklimini hassasiyetle koruyacağımızı tüm kamuoyuna saygıyla bildiririz" dedi.
Sosyal medyaya düşen videoda Çolak'ın, "Samandağ, Arsuz, Defne blok olarak oraya geçti. Bizim içimizde de var Samandağlılar onlara da yazıklar olsun. Biz milliyetçi, muhafazakar insanlar olarak Samandağ'ın Alevi'si afedersin blok gidiyor neredeyse yüzde 100. Onlarla da yarın bir gün hesaplaşacağız" dedi.
Son Dakika › Politika › Hassa Belediye Başkanlığı'nı kazanan Çolak, disiplin kuruluna sevk edildi - Son Dakika
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Arnavutköy, Bahçelievler, Fatih, Pendik, Ümraniye ve Zeytinburnu ilçelerinde oyların yeniden sayılmasına yönelik itiraz gerçekleştirdiklerini belirtti. Ancak Ümraniye'de itirazlarının reddedildiğini ve burada çifte standart olduğunu ifade etti. Çelik, Gaziosmanpaşa'da ise oyların yeniden sayılmasına karar verildiğini söyledi. Çelik, partililere sükunetle görevlerini yerine getirmeleri çağrısında bulundu.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) belediye başkanlığı kutlamaları sonrası, Adalet Bakanlığı'nın yaptığı itiraz sonucu Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın başkanlığının iptal edilmesini bahane eden terör örgütü PKK/KCK yandaşları taşkınlık çıkardı. Göstericiler, bariyerlerle yolları kapatarak terör örgütü lehine sloganlar attı. Polisin müdahalesiyle olaylar kontrol altına alındı.
Van Valiliği, 3 Nisan'dan itibaren 15 gün süreyle gösteri yürüyüşleri, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantılarını yasakladığını duyurdu. Yasaklama kapsamında basın açıklaması, oturma eylemi, anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi de yer alıyor. Ayrıca, il dışından giriş çıkışlara da izin verilmeyeceği belirtildi.
Van, Hakkari, Diyarbakır, Siirt, Batman ve Bitlis'te izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruplara polis müdahale etti, bazı kişiler gözaltına alındı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, görev süresi boyunca gerçekleştirdiği projeleri ve belediyenin mali durumunu açıkladı. Aktaş, ayrıca seçimlere katılım oranının düşmesi ve geçersiz oy sayısının artmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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