Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş: Adaylıktan çekilmeyeceğim

Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere odaklandı. Siyasi partilerin belediye başkan adaylarında tablo netleşiyor.
CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, yeniden aday gösterilmesi üzerine büyük tepki toplamıştı. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde gerçekleşen törenlerde de Savaş'a yönelik vatandaşlardan tepki gelmişti. Bunun üzerine CHP'nin, Savaş'ın adaylığını yeniden gündeme alacağı ifade edilmişti.
Yaşananların üzerine bugün bir basın toplantısı düzenleyen açıklamalarda bulunan Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş "Hatay'da oynanmak istenen oyunları biliyoruz. Hatay'da sığınmacı işgaline karşı olacağımı herkesle paylaşmak istiyorum. Korkmayacağım, sinmeyeceğim, yılmayacağım. Hatay üzerinden kirli bir oyun oynanıyor. Beni protesto ettiler, biz bunların kim olduğunu biliyoruz" dedi.
Deprem bölgesindeki protestoları da değerlendiren Savaş, "Sayın Bakanımıza söz attılar. Orada Sayın Cumhurbaşkanımızın atamış olduğu bir bakan vardı. Bizi sevmeyebilirler ama ya bir tanesinin elinde el bombası olsaydı, silah olsaydı... Sayın Cumhurbaşkanımız bir yere giderken önden önlem alınıyor. Burada da alınmalıydı" ifadelerini kullandı.
Olaya bütüncül bakmak lazım. Tek bir kişi üzerinden yürütürsek olmaz. Ben 4-5 gün önce Ankara'da bir gazeteci tarafından uyarıldım. 'Provokasyonlar olacak, önlem alın' diye uyardı. Tabii ki Hatay'da deprem sonrası eksiğimiz olabilir. Biz hemşerimizin sitemini emir sayarız ve gereğini yaparız. Bunda hiçbir problem yok. Olayın iki boyutu var. Bunu bana bir gazeteci anlattıysa olayı tüm birimlerin bilmemesi mümkün değil. Arkadaşlarımızla hemşerilerimizin için den geçtik son 100 metrede protestolar başladı. Belli insanların uyarısıyla başladı protestolar. Baksanız 200 kişilerdi. Kim olduklarını, kimler tarafından yönetildiklerini biliyoruz" dedi.
Olayı tek bir kişi üzerine yıkmak doğru olmaz. Hatay'ı kimseye teslim etmeyeceğiz. Bana gösterdikleri tepkilerin en az 100 katını bakanlara gösterdiler. Bakanları bile konuşturmayan bir kitle vardı. Onları da harekete geçiren bir Gökhan Zan vardı. Bana karşı yapılan bir kumpas var nedenini bilmiyorum. Benim geldiğim süre içinde insanlar huzur içinde dua ederek geliyordu. Orada provokasyonlar esnasında birinin elinde silah olabilirdi."
Savaş, Gökhan Zan'ı hedef aldı şöyle devam etti; "Gökhan Zan futbolu bıraktığında ben ona kucak açtım. Onu maaşlı elemanım gibi futbol takımımda çalıştırdım. Onun şahitliğini biz yaptık. Bizim aramızda hiçbir kırgınlık yoktu. Ne olduysa Volkan hocanın Hatay'a gelmesiyle oldu. Biz daha iyi teknik direktör görmek istedik. Sonra ne olduysa oldu. Adaylığım devam ediyor ve biz kesin olarak kazanacağız. Dün genel Başkanımız Özgür Özel ile görüştüm. Duruşu net. 'Adayımız Lütfü Savaş ve biz seçimi kazanacağız."
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Son Dakika › Politika › Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş: Adaylıktan çekilmeyeceğim - Son Dakika
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