Hatay'ın yeniden inşası için Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Hatay'ın yeniden inşası için Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk çalışmalarını sürdürüyor

Hatay\'ın yeniden inşası için Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk çalışmalarını sürdürüyor

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'ın yeniden inşası için Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, derslerine sıkı çalıştıklarını ve kenti ayağa kaldıracaklarını kaydetti. Öntürk, basın mensuplarıyla bir araya gelerek adaylık süreci ve Hatay'ın geleceği hakkında bilgi verdi.

10.03.2024 17:19  Güncelleme: 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'ın yeniden inşası için "Hatay'da yüzler gülsün diye" sloganıyla yola çıkan Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, derslerine sıkı çalıştıklarını ve kenti ayağa kaldıracaklarını kaydetti.

Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay'da Cumhur İttifakı tarafından üç dönem milletvekilliği görevini yürüten Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmişti. Aday gösterilmesinin ardından çalışmalarına başlayan Öntürk, mahalle mahalle gezerek vatandaşlara dokunmaya devam ediyor.

Öntürk, İskenderun ilçesinde düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya geldi. AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Kemal Karahan, AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan'ın da hazır bulunduğu toplantıda İskenderun'da Hatay basını ile buluşan Öntürk, adaylığı öncesi süreçten bu yana sürekli bir arada olduğu basına verdiği önemi vurguladı.

Deprem sürecinde de kayıplar veren basın camiasına başsağlığı dileyen Öntürk, Hatay'ın yeniden inşası sürecinde basın mensuplarının kenti doğru bilgilendirmesine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Hatay'ı söz verdikleri gibi ayağa kaldıracaklarını ifade eden Öntürk, bu süreçte yalanlarla mücadele ettiklerinin de altını çizdi. Öntürk konuşmasında, "Hatay'ımızda hükümetimiz gerek konut, gerek iş yerleri, okullar, yollar, altyapılar, su sistemleri ile birlikte kentimizi kalkındırıyor. Bu süreci kesintiye uğratmak için yalan söylemekten çekinmeyen bir güruh var. Önce mahallelere yabancıları alacaklar dendi, daha sonra yaptıkları ile dedikleri aynı değil dendi. Ancak basınımızın desteği ile bu konuları halkımıza doğru şekilde aktardık. Biz dersimize çok çalıştık. Kararlıyız, Hatay'ı ayağa kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

" Antakya'yı açık hava müzesi haline getireceğiz"

Hatay'da geride kalan 10 yıllık süreçte bir planlama yapılamadığını kaydeden Öntürk, "Biz Hatay'ın 5-10 değil gelecek 50-100 yılını planlayacak yeni imar planını hayata geçireceğiz. Trafiği çile olmaktan çıkaracağız. Antakya'mızı açık hava müzesi haline getireceğiz. Asi Nehri'nin özellikle doğu yakasında bulunan tarihi yapılarımızı kısa sürede yeniden ayağa kaldıracağız. Tüm bu işleri yaparken siz değerli basın mensuplarımız ile sürekli irtibat halinde olacağız. Aklıselim basın mensupları ve bu şehir ile ilgili derdi olan STK'ların fikirleri ışığında şehrimizi el birliği içinde ortak akılla kalkındıracağız" şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İHA

Mehmet Öntürk, Deprem, Hatay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hatay'ın yeniden inşası için Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras'tan altyapı sözü
    19:01 CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras'tan altyapı sözü

    CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, seçim çalışmaları kapsamında Datça'da gerçekleştirdiği halk buluşmalarında, Muğla'nın altyapısında eksiklik kalmayacak. Belirlenen bölgelerde ilk 100 günde çalışmalar başlayacak dedi.

  • Erzurum'da Ramazan Ayı İçin Mesai Saatleri Değişti
    18:57 Erzurum'da Ramazan Ayı İçin Mesai Saatleri Değişti

    Erzurum Valiliği, ramazan ayı dolayısıyla kamu kurumlarının mesai saatlerinde değişiklik yapıldığını duyurdu. Beslenme ve uyku düzeninin değişmesi nedeniyle mesai saatlerinin yeniden düzenlendiği belirtilerek, yeni mesai saatleri kamuoyuna duyuruldu.

  • Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Ramazan Ayı Mesajı Yayımladı
    18:53 Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Ramazan Ayı Mesajı Yayımladı

    Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çiftçi, mesajında ramazanın coşkusunu Erzurum'un manevi atmosferinde yaşayacaklarını belirtti. Ayrıca, ramazanın yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı bir ay olduğunu vurguladı. Çiftçi, oruç tutmanın nefsi terbiye etmeye ve iradeyi güçlendirmeye yardımcı olduğunu ifade etti ve ramazanın huzur, barış ve esenlik getirmesini diledi.

  • AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, düğün sonrası istifa etti
    18:53 AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, düğün sonrası istifa etti

    Kahramanmaraş merkezli depremlerde eşi ve oğlunu kaybeden AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, düzenlenen görkemli düğün sonrası sosyal medyada eleştirilere maruz kaldı. Çetin, sosyal medya hesabı üzerinden istifasını duyurdu.


18:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na sert salvo: Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert salvo: Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor
17:38 Canlı anlatım Mücadele tempolu başladı Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
17:06 Antalya’da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
16:29 Eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömen emekli polisten korkunç itiraf: Araç çamura saplanınca cesetleri satırla parçaladım Eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömen emekli polisten korkunç itiraf: Araç çamura saplanınca cesetleri satırla parçaladım
11:09 Gazze’ye geçici liman inşası için gerekli malzemeleri taşıyan gemi Doğu Akdeniz’e gönderildi Gazze'ye geçici liman inşası için gerekli malzemeleri taşıyan gemi Doğu Akdeniz'e gönderildi
17:54 Trabzonspor, Batshuayi’yi transfer etmek istiyor Trabzonspor, Batshuayi'yi transfer etmek istiyor
17:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy-Kirazlı metrosu açılış sürüşünü yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy-Kirazlı metrosu açılış sürüşünü yaptı
17:02 Bu halini unutun Merih Demiral’ın yeni tarzını görenler tanıyamadı Bu halini unutun! Merih Demiral'ın yeni tarzını görenler tanıyamadı
16:19 Cumhur İttifakı adayından CHP’li adaya skandal tepki: Kızım az kendine gel, önüne gelene sarılıyorsun Cumhur İttifakı adayından CHP'li adaya skandal tepki: Kızım az kendine gel, önüne gelene sarılıyorsun
16:02 Emekli polisin aile katliamında korkunç ayrıntılar ortaya çıktı Emekli polisin aile katliamında korkunç ayrıntılar ortaya çıktı
15:59 Erbakan hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Hep aynı hikayeler, enflasyonun düşeceği falan yok Erbakan hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Hep aynı hikayeler, enflasyonun düşeceği falan yok
15:19 İsrail saldırılarında can veren Filistinliler eşek arabalarıyla taşındı İsrail saldırılarında can veren Filistinliler eşek arabalarıyla taşındı
15:00 Bahis borcunu ödemek için kuyumcu soyan şüpheliler yakalandı Bahis borcunu ödemek için kuyumcu soyan şüpheliler yakalandı
14:35 Erdoğan, İzmir mitingine katılan kişi sayısını açıkladı: Emniyetten bilgi aldım, alanda 100 bin kişi var Erdoğan, İzmir mitingine katılan kişi sayısını açıkladı: Emniyetten bilgi aldım, alanda 100 bin kişi var
14:19 Erdoğan’dan Özel ve İmamoğlu’na: Her kafası bozulan tekme tokat dalıyor Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na: Her kafası bozulan tekme tokat dalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2024 19:12:09. #1.12#
SON DAKİKA: Hatay'ın yeniden inşası için Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement