Hatimoğulları'ndan Savaş ve Kadın Hakkı Vurgusu
Hatimoğulları'ndan Savaş ve Kadın Hakkı Vurgusu

03.03.2026 15:08
Tülay Hatimoğulları, ABD ve İsrail'in saldırılarına son vermesi gerektiğini söyledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "ABD ve İsrail, saldırılarına acilen son vermelidir, taraflar ateşkes ilan etmelidir ve derhal masaya dönmelidir." dedi.

Hatimoğulları, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein dosyasında Türkiye'den de bazı kişilerin adının geçtiğini ileri sürdü.

Bu konuda soruşturma açılması gerektiğini söyleyen Hatimoğulları, "Bu utanç vericidir. Belgelerde adı geçenler hakkında acilen soruşturma başlatılmalıdır." diye konuştu.

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarına değinen Hatimoğulları, emperyalist sistemin küresel ölçekte kendini yeniden dizayn ettiğini, emperyalist güçlerin bölge vekilliğini sürdüren Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki otoriter rejimlerin kendi halklarının ölümü pahasına bu savaşların bir parçası olmaya devam ettiğini savundu.

ABD ve İsrail'in, müzakerelerin devam ettiği sırada İran'a saldırdığına dikkati çeken Hatimoğulları, "Bu savaşın bölgenin tamamını sarma ihtimali son derece yüksek. Daha şimdiden Irak, Lübnan ve Körfez ülkelerini sarmış durumda. Bölge adeta kanlı bir kaosa sürükleniyor." ifadelerini kullandı.

İran'da bir kız okulunun bombalandığını ve yaklaşık 170 çocuğun hayatını kaybettiğini aktaran Hatimoğulları, bunların erkeklerin başlattığı bir savaşın sonucunda meydana geldiğini, kadınlar olarak bu saldırıları şiddetle kınadığını belirtti. Hatimoğulları, şunları söyledi:

"Bu topraklarda çok kan aktı, artık yeter. İran'da molla rejiminin kadınlara, işçilere, emekçilere, halklara karşı baskıcı ve otoriter yaklaşımının net olarak karşısındayız. Demokratik zeminde haklarını savunanlara karşı sergiledikleri son derece sert müdahaleler ve göstericileri katletmesini asla kabul etmiyoruz. Ancak çözüm emperyalist güçlerin İran'ı bombalamasında değildir. Savaşın bölgeye yayılarak çok sayıda sivilin katledilmesinde hiç değildir. Bölgenin istikrarsızlaşmasında değildir. ABD ve İsrail'in başlattığı savaş buradan meşrulaştırılamaz. İran'ın kaderini İran halkları belirler. ABD ve İsrail, saldırılarına acilen son vermelidir, taraflar ateşkes ilan etmelidir ve derhal masaya dönmelidir. İran rejimi kendi yurttaşı olan kadınların, gençlerin, yoksulların, Kürtlerin ve bütün farklı halkların ve inançların demokratik taleplerini harfiyen yerine getirmelidir. Çözüm savaşta, otoriter rejimde değil, çözüm demokratik İran Cumhuriyeti'nin inşasındadır."

Hükümetin kadınlarla ilgili politikalarını eleştiren Hatimoğulları, erkek egemen politikalarla kuşatıldıklarını, kadınların nafaka hakkının kısıtlanmak istendiğini, bunu asla kabul etmediklerini savundu.

"Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bildiriye ilişkin başlatılan soruşturmaya değinen Hatimoğulları, "Bizler bunu asla kabul etmiyoruz. Bu soruşturmaya derhal son verilmelidir. Bu ülkede ifade özgürlüğü haktır. Bu ülkede düşünceni ifade etme ve örgütlenme özgürlüğü haktır." görüşünü savundu."

Öte yandan DEM Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'na 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlar katıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, İsrail, Son Dakika

