Hatimoğulları Sancaktepe'de askeri masraftaki yüzde 60 artışı eleştirdi - Son Dakika
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Hatimoğulları Sancaktepe'de askeri masraftaki yüzde 60 artışı eleştirdi

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 'Ekmek, Barış ve Adalet İçin Bütçe' kampanyasının İstanbul ayağını Sancaktepe'de başlattı. Hatimoğulları, askeri masrafın geçen döneme göre yüzde 60 arttırıldığını belirterek bütçenin işçiye, çiftçiye ve emekliye ayrılmasını istedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Yoksulluk bizim kaderimiz değil, açlık bizim kaderimiz değil. Bu ülkenin varlıkları, bu ülkenin kaynakları bu topraklarda bir Allah'ın kulunun bile aç kalmasına izin vermeyecek kadar yeterli." dedi.

" Ekmek, Barış ve Adalet İçin Bütçe" kampanyasının İstanbul ayağını Sancaktepe'de başlatan Hatimoğulları, esnaf ziyaretinin ardından partisinin ilçe başkanlığına gitti.

Hatimoğulları, burada düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin doğusundan batısına işçi, emekçi ve yoksulların ortak sorunlar yaşadığını söyledi.

Türkiye'nin kaynaklarının yeterli olduğunu belirten Hatimoğulları, "Yoksulluk bizim kaderimiz değil, açlık bizim kaderimiz değil. Bu ülkenin varlıkları, bu ülkenin kaynakları bu topraklarda bir Allah'ın kulunun bile aç kalmasına izin vermeyecek kadar yeterli." diye konuştu.

Hatimoğulları, Türkiye'de çalıştığı halde geçinemeyen insanların bulunduğunu, emeklilerin de geçim sıkıntısı nedeniyle çalışmayı sürdürmek zorunda kaldığını anlattı.

Bütçenin taslak olarak TBMM'ye geldiğini ifade eden Hatimoğulları, "Biz, 'Silaha, mermiye ayırdığınız bütçeyi işçiye, çiftçiye, emekliye, ev emekçisi kadınlara ayırın.' diyoruz. Onlar yine bu bütçede savaş masrafını, yani askeri masrafı geçen dönemin bütçesine göre yüzde 60 arttırmışlar. Bunu kabul etmek mümkün değil. Niçin ayırıyorsunuz bu parayı? Bu para senin, benim, onun, bunun vergisinden, esnafın vergisinden, yurttaşın, çiftçinin, işçinin vergisinden ayrılan bir para. Yurttaş bu parayı kendisine hizmet olarak dönsün diye ödüyor." ifadelerini kullandı.

Hatimoğulları, bu topraklarda barışı tesis edeceklerini belirterek, bu bütçenin işe, aşa, ekmeğe, sağlığa, eğitime ayrılmasını talep etti.

"Ekmek, Barış ve Adalet İçin Bütçe" kampanyası için mahalle, sokak, pazar ve fabrikalarda vatandaşların sorunlarını dinleyeceklerini aktaran Hatimoğulları, gelen talepleri raporlayarak TBMM gündemine taşıyacaklarını sözlerine ekledi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'nin de yer aldığı programda partililerin soru ve önerileri dinlendi.

Kaynak: AA
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