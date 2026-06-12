Milletvekili Hatipoğlu: "Kimse Eskişehirspor'dan büyük değildir" - Son Dakika
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Milletvekili Hatipoğlu: "Kimse Eskişehirspor'dan büyük değildir"

Milletvekili Hatipoğlu: "Kimse Eskişehirspor\'dan büyük değildir"
12.06.2026 09:37  Güncelleme: 09:38
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehirspor'daki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, yönetim kim olursa olsun kulübün yanında olacağını ve fedakarlıktan kaçmayacağını belirtti.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehirspor hakkındaki tartışmalarla ilgili olarak, "Şunu herkes bilsin ki; başkan kim olursa olsun, yönetimde kim bulunursa bulunsun ben Eskişehirspor'un yanında olmaya devam edeceğim. Bu büyük camiayı hak ettiği yerlere taşıyana kadar hiçbir fedakarlıktan ve hiçbir sorumluluktan kaçmayacağım" dedi.

Milletvekili Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu. Hatipoğlu'nun açıklamasında, "Çok kıymetli hemşehrilerim, büyük Eskişehirspor taraftarı; son günlerde Eskişehirspor'umuzla ilgili yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyorum. Gündemle ilgili düşüncelerimi sizlerle paylaşmak isterim. Geçtiğimiz sezon play-off finalinde arzu etmediğimiz bir sonuç alarak bir üst lige yükselme hedefimizi gerçekleştiremedik. Bu sonuç hepimizi üzse de ben o gün de kimseyi suçlamadan, birlik ve beraberlik içinde yolumuza devam etmemiz gerektiğini ifade ettim. Geçen sezon şampiyon olmamız için elimden gelen her türlü desteği vermeye çalıştım. Eskişehirspor'un bir daha borç sarmalına girmeyecek, kendi ayakları üzerinde duran güçlü bir yapıya kavuşması için projelerimizi her platformda dile getirdim. (Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanı ve Sayın Valimiz de şahittir) Sadece konuşan değil, sorumluluk alan tarafta oldum; gerektiğinde elimi değil, gövdemi taşın altına koyacağımı da açıkça ortaya koydum. Bugün de aynı noktadayım" ifadeleri yer aldı.

"Yönetim, iskelet kadrosundaki iki önemli oyuncusunu tutamayarak kaybetmiş durumdadır"

Sezonun sona ermesinin ardından mevcut başkan ve yöneticilerimizle görüşerek kongrenin vakit kaybetmeden yapılmasını, hatta seçimli bir kongreyle yeni projelerin ve yeni vizyonların yarışmasının kulüp adına faydalı olacağını kendilerine ilettiği bilgisini paylaşan Milletvekili Hatipoğlu, "Ancak mevcut yönetim bunun uygun olmayacağını ifade etti. Bunun üzerine özellikle takımın iskelet kadrosunun korunmasının hayati önem taşıdığını, Akın ve Jakob başta olmak üzere takımın omurgasını oluşturan isimlerin mutlaka elde tutulması gerektiğini dile getirdim. Bunun yanında, bizi doğrudan şampiyonluğa taşıyacak kaliteli ve nokta transferlerin yapılması gerektiğini, bu süreçte de her zaman olduğu gibi destek vermeye hazır olduğumu söyledim. Ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada yönetim, iskelet kadrosundaki iki önemli oyuncusunu tutamayarak kaybetmiş durumdadır. Eğer mevcut yönetim görevine devam edecekse, kalan iskelet kadroyu mutlaka korumalı ve şampiyonluk hedefi doğrultusunda gerekli transferleri vakit kaybetmeden gerçekleştirmelidir. Bu süreçte Eskişehirspor'a yıllarca hizmet etmiş eski başkanlarımızdan Halil Ünal'ın da kulübümüz adına çeşitli projeler geliştirmesini ve sorumluluk almasını kıymetli buluyor, Eskişehirspor için ortaya koyduğu çaba nedeniyle kendisine teşekkür ediyorum" diye belirtti.

"Kimse Eskişehirspor'dan büyük değildir"

Hatipoğlu'nun açıklamasının devamında şu sözler yer aldı:

"Şunu herkes bilsin ki; başkan kim olursa olsun, yönetimde kim bulunursa bulunsun ben Eskişehirspor'un yanında olmaya devam edeceğim. Bu büyük camiayı hak ettiği yerlere taşıyana kadar hiçbir fedakarlıktan ve hiçbir sorumluluktan kaçmayacağım. Çünkü Eskişehirspor hepimizin ortak değeridir. ve unutulmamalıdır ki, kimse Eskişehirspor'dan büyük değildir." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milletvekili Hatipoğlu: 'Kimse Eskişehirspor'dan büyük değildir' - Son Dakika

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