Hayvancılıkta Destek Artışı Talebi

Politika

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Türkiye'nin hayvancılıkta ciddi bir sıkıntı yaşadığını savunarak, hayvancılıkta desteklerin artırılmasını talep etti.

Sarıbal Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanlığınca belediyelere yapılan görevlendirmeleri eleştirerek, "Bu kayyum rejimine karşı, direneceğiz." sözlerini sarf etti.

Türkiye'nin yurt dışından 2024'te yaklaşık olarak 425 bin civarında canlı hayvan, 81 bin ton kırmızı et satın aldığını ve buna karşılık 39,2 milyar TL ödeme yaptığını söyleyen Sarıbal, Türkiye'nin hayvancılıkta ciddi bir sıkıntı yaşadığını savundu.

Sarıbal, hayvancılık desteklerinin artırılması, damızlık işletmeler ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, bölgelerin ot yapısına göre hayvan ırkları belirlenerek meraların ıslah edilmesi, küçük kooperatiflerin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan yıllık 500 bin civarında buzağı ölümü gerçekleştiğini ifade eden Sarıbal, bunun önüne geçilmesi gerektiğini belirtti. Bunun 10 yılda yaklaşık 5 milyon buzağıya denk geldiğine işaret eden Sarıbal, bu durumun gerçekleşmemiş olması halinde bugün canlı hayvan sayısının çok daha yukarıya taşınabileceğine dikkati çekti.