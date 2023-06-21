Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, HDP'nin hazine yardımına bloke konulması talebiyle ilgili konuştu: İlgili birimlerimiz çalışma yapıyor - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, HDP'nin hazine yardımına bloke konulması talebiyle ilgili konuştu: İlgili birimlerimiz çalışma yapıyor

21.06.2023 13:46

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, HDP'nin hazine yardımına bloke konulması talebiyle ilgili karar alıp almayacaklarına ilişkin, "İlgili birimlerimiz gereken çalışmayı yapıyorlar" dedi. Şimşek, AYM'nin reddettiği talep sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın "Geri isteyebilir" açıklamasına ilişkin bir girişimlerinin olup olmadığı sorusuna ise yanıt vermedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'HDP'nin hazine yardımına bloke konulması' talebiyle ilgili karar alıp almayacaklarına ilişkin, "İlgili birimlerimiz gereken çalışmayı yapıyorlar" dedi.

"BİR GİRİŞİMİNİZ OLACAK MI?"

TBMM'de AK Parti'nin grup toplantısı öncesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Şimşek, bir basın mensubunun, "AYM, HDP'nin hesaplarına bloke konulması talebini redderek topu aslında size attı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'geri isteyebilir' dedi. Bir girişiminiz olacak mı?" şeklindeki soruya, "İlgili birimlerimiz gereken çalışmayı yapıyorlar" diye yanıt verdi.

SEÇİMLERE GİRMEDİKLERİNİ BLOKE İSTENMİŞTİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesine başvurarak, 14 Mayıs'taki seçimlere katılmaması nedeniyle Halkların Demokratik Partisine (HDP) ödenen 400 milyon 228 bin liralık Hazine yardımına bloke konulmasını talep etmişti. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının talebini karara bağladı. AYM, Yargıtay'ın talebini kabul etmedi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Politika Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, HDP'nin hazine yardımına bloke konulması talebiyle ilgili konuştu: İlgili birimlerimiz çalışma yapıyor - Son Dakika


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