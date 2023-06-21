Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, HDP'nin hazine yardımına bloke konulması talebiyle ilgili konuştu: İlgili birimlerimiz çalışma yapıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'HDP'nin hazine yardımına bloke konulması' talebiyle ilgili karar alıp almayacaklarına ilişkin, "İlgili birimlerimiz gereken çalışmayı yapıyorlar" dedi.
TBMM'de AK Parti'nin grup toplantısı öncesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Şimşek, bir basın mensubunun, "AYM, HDP'nin hesaplarına bloke konulması talebini redderek topu aslında size attı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'geri isteyebilir' dedi. Bir girişiminiz olacak mı?" şeklindeki soruya, "İlgili birimlerimiz gereken çalışmayı yapıyorlar" diye yanıt verdi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesine başvurarak, 14 Mayıs'taki seçimlere katılmaması nedeniyle Halkların Demokratik Partisine (HDP) ödenen 400 milyon 228 bin liralık Hazine yardımına bloke konulmasını talep etmişti. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının talebini karara bağladı. AYM, Yargıtay'ın talebini kabul etmedi.
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