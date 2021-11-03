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HDP'den "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum" diyen Akşener'e çok sert tepki: İktidar diliyle saldıranlar acizdir - Son Dakika

HDP'den "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum" diyen Akşener'e çok sert tepki: İktidar diliyle saldıranlar acizdir

03.11.2021 14:41
HDP'den

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısında "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz." ifadelerine HDP'den sert tepki geldi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Kim ki iktidara yaranmak amacıyla iktidarın sözlerine yanaşırsa iktidarın kaderini paylaşacaktır. Karanlık kuyuya düşeceklerdir. Çünkü çürüyeceklerdir, unutulacaktır. Halkın hafızası demokrasi, özgürlük, refah istiyor. HDP'ye iktidar diliyle saldıranlar acizdir." sözlerine yer verdi.

İYİ Parti grup toplantısında konuşan Meral Akşener, Siirt'te bir vatandaşın kendisine "Burası Kürdistan" demesi sonrasında sessizliğini bozdu. Akşener, "Neye şaşırıyorsunuz, bu adam HDP'li. Biz HDP'yi terör örgütü PKK'nın yanında konumlandırıyoruz. 'Kürdistan' söylemi kime ait? PKK'ya" sözlerine yer verdi.

"KARANLIK KUYUYA DÜŞECEKLER"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "HDP halkın içine, umut adresi olmaya, eşit ortak yaşam, demokratik gelecek ve özgürlük hedefine konumlanmıştır. Söyleyecek sözü anlatacak hikayesi kalmayanlar, eski düzenin güvenli gölgesine sığınıyorlar. Bu gölgenin güven sağlayacak gücü kalmamıştır. Kim ki iktidara yaranmak amacıyla iktidarın sözlerine yanaşırsa iktidarın kaderini paylaşacaktır. Karanlık kuyuya düşeceklerdir. Çünkü çürüyeceklerdir, unutulacaktır.

"İKTİDARIN DİLİYLE SALDIRANLAR ACİZDİR"

Halkın hafızası demokrasi, özgürlük, refah istiyor. HDP'ye iktidar diliyle saldıranlar acizdir. Eğer yalan söyleyecekseniz bile karşıdakine güven vermeyi yaratarak yapın bunu. HDP şuradadır, buraya konumlanmıştır demek üretecek söz bulamamak, kendisine söylenen itirazları, eleştirileri hazmedememek demektir." dedi.

HDP'den HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum diyen Akşener'e çok sert tepki: İktidar diliyle saldıranlar acizdir

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Son Dakika Politika HDP'den 'HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum' diyen Akşener'e çok sert tepki: İktidar diliyle saldıranlar acizdir - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP'den "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum" diyen Akşener'e çok sert tepki: İktidar diliyle saldıranlar acizdir - Son Dakika
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