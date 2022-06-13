HDP'den net tavır: Akşener ya da Yavaş'ı aday gösterirseniz kendi adayımızı çıkarırız - Son Dakika
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HDP'den net tavır: Akşener ya da Yavaş'ı aday gösterirseniz kendi adayımızı çıkarırız

13.06.2022 15:30

2023 seçimleri için hazırlıklar yapılmaya başlanırken HDP'nin nasıl bir tavır takınacağı merak ediliyor. Konu hakkında ortaya atılan son iddiaya göre; HDP, 6'lı masanın Meral Akşener ya da Mansur Yavaş'ı aday göstermesi halinde cumhurbaşkanlığı için aday çıkaracak. HDP yönetimi tarafından alınan bu kararın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na iletildiği konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimleri için yaptığı "Cumhur İttifakı'nın adayı benim" şeklindeki açıklama sonrası gözler Millet İttifakı'nın kimi aday göstereceğine çevrildi.

HDP İLE İLGİLİ BOMBA İDDİA

Kimin aday olacağı konusunda birçok isim gündeme gelirken seçimlerde nasıl bir tavır takınacağı merak edilen HDP ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Kısa süre önce bir karar aldığı öne sürülen HDP yönetiminin altılı masanın Meral Akşener ya da Mansur Yavaş'ı aday göstermesi durumunda kendi adayını çıkaracak. HDP yönetiminin aldığı bu kararı da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da bizzat ilettiği konuşuluyor.

Öte yandan Metropoll tarafından yapılan son seçim anketinde HDP'nin Selahattin Demirtaş'ı aday göstermesi durumunda yaşanabilecekler şöyle:

Mansur Yavaş aday olursa:

  • Mansur Yavaş: 41.6
  • Tayyip Erdoğan: 35.4
  • Selahattin Demirtaş: 15.7
  • Protesto:3.1
  • Kararsız: 2.8

Meral Akşener aday olursa:

  • Tayyip Erdoğan: 38.3
  • Meral Akşener: 35
  • Selahattin Demirtaş: 17.3
  • Protesto oy: 5
  • Kararsız: 2.8

Ekrem İmamoğlu aday olursa:

  • Tayyip Erdoğan: 38.1
  • Ekrem İmamoğlu: 33.9
  • Selahattin Demirtaş: 15.8
  • Protesto: 7.3
  • Kararsız: 3.4

Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa:

  • Tayyip Erdoğan: 40
  • Kemal Kılıçdaroğlu: 30.7
  • Selahattin Demirtaş: 16.8
  • Protesto oy: 7.8
  • Kararsız: 3.1
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