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HDP-DEVA görüşmesi! İki partinin liderleri "Mutabakat içindeyiz" dedi - Son Dakika

HDP-DEVA görüşmesi! İki partinin liderleri "Mutabakat içindeyiz" dedi

28.12.2021 12:40
HDP-DEVA görüşmesi! İki partinin liderleri "Mutabakat içindeyiz" dedi

HDP tarafından Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'ne yapılan ziyaretlerin ardından bugün de Deva Partisi'ne bir ziyaret düzenlendi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile beraberindeki heyet, Demokrasi ve Atılım Partisi'ni ziyaret etti. Deva Partisi heyeti tarafından kapıda karşılanan Buldan ve Sancar, Ali Babacan ile yaklaşık iki saat görüştü.

Görüşme ardından HDP Eş Genel Başkanlar Buldan ve Sancar, Deva Partisi Genel Başkanı Babacan ile ortak basın toplantısı düzenledi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

Görüşmelerinde ekonomik kriz ve erken seçim üzerinde istişarelerde bulunduklarını ifade eden Pervin Buldan, "Erken seçim çağrımızı bir kez daha yenilemek istiyoruz. Türkiye toplumumun beklentisi doğrultusunda ülkenin hemen bir erken seçime gitmesi, yeni bir yönetim ve demokratik bir anlayışla kapıların açılması gerektiğini savunuyoruz. Bu konuları bugün istişare ettik. Bugün görüşmelerin devam edeceğini tekrar etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da, şu an yaşadığımız temel sorunların kaynadığında iktidarın yıkıcı anlayışının yattığını ileri sürerek şöyle konuştu:

"HDP olarak bu konuda üzerimize düşeni yerine getirmek için bu görüşmeleri başlattık. Ayrıştırma politikalarına karşı daha çok diyalog, düşmanlaştırmaya karşı daha çok demokrasi önerimizle partilerle görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Toplumsal barış demokrasiye giden yolun en sağlam kapısıdır. Toplumsal barışı sağlayacak olan da farklılıklarla bir arada istişare etme kültürünü, geleneğini, iradesini ortaya koymaktır. Bundan önce iki parti ile görüşmelerde, bunu vurgulamıştık. DEVA Partisi ile bu konuda büyük bir mutabakat ve fikir birliği içinde olduğumuzu görmekten son derece memnunuz. "

"BU DİYALOG SÜRECEK"

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, "Maalesef ülkemiz çoklu kriz ortamından geçiyor. Hemen her alanda derin krizler yaşadık, yaşıyoruz. Son birkaç yıldır ekonomik kriz, işsizlik, yoksulluk halkımızın gündeminde ön sıralarda olsa da ülkemiz derin bir adalet ve hukuk krizinden, derin bir demokrasi krizinden geçmekte. Dış politikadan tutun eğitime kadar her alanda krizler yaşıyoruz. Bu krizlerin derinliğine ve sebeplerine baktığımızda kök sebeplerine baktığınızda kötü yönetimi görüyoruz. Kötü yönetim sadece sistem meselesi de değildir. Evet ülkemizin bir an önce güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Aynı zamanda yönetimin zihniyetinin ve topyekûn bir iktidar değişikliğine de ihtiyaç olduğunu aktaran Babacan, şöyle konuştu:

"Bu da ancak seçimle mümkün. Son derece zor şartlardan geçiyoruz, sıkıntılar büyük ama biz Deva olarak çözümleri de bir o kadar kolay görüyoruz. Daha önce de açıkladık. İlk adımı mutlaka özgürlüklerle başlatmak gerekiyor. Yani ülkemizdeki basın ve ifade özgürlüğü, sivil toplum, meslek örgütleri üzerindeki baskıların kalkmasını, ülkenin sorunlarının çözülmesinde ilk adım olması gerektiğini düşünüyoruz. Kurumsal yapılar örselenmiş durumda. Hukuk tanımayan bir yönetim zihniyeti var. Kurumları önceleyen ve kural bazlı hukuka bağlı bir yönetimle ülkenin idare edilmesi gerekiyor. Bu konuda çalışıyoruz, hazırlanıyoruz, bu süreç içerisinde siyasi partilerle yakın bir diyalog ve istişare içerisindeyiz. Özellikle güçlendirilmiş parlamenter sistem isteyen siyasi partilerle daha yakın bir istişare içerisindeyiz. Bu çerçevede HDP Eş Genel Başkanları Sayın Buldan, Sayın Sancar ve çalışma arkadaşlarıyla hem mevcut ekonomik krizle ilgili konuları değerlendirdik hem kendilerini üzerinde çalıştığımız güçlendirilmiş parlamenter sistemin gelmiş olduğu aşama ile ilgili bilgilendirdik. Bu konularda kendilerinin değerli görüşlerinden de çok istifade ettik. Bu ziyaret nedeniyle kendilerine teşekkür ediyorum. Bu diyalogun süreceğini ifade etmek istiyorum."

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Pervin Buldan, Mithat Sancar, Deva Partisi, Ali Babacan, HDP, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP-DEVA görüşmesi! İki partinin liderleri 'Mutabakat içindeyiz' dedi - Son Dakika


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