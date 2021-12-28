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HDP Eşbaşkanları, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile buluştu: Helalleşme ve erken seçim vurgusu - Son Dakika

HDP Eşbaşkanları, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile buluştu: Helalleşme ve erken seçim vurgusu

28.12.2021 16:09
HDP Eşbaşkanları, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile buluştu: Helalleşme ve erken seçim vurgusu

CHP ziyaretinde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, erken seçim önergesini sunduklarını ve CHP'nin kendilerine en yakın zamanda dönüş yapmasını beklediklerini ifade etti.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar beraberindeki heyetle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Basına kapalı yapılan görüşme ardından HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar ile birlikte CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ortak basın toplantısı düzenledi.

KILIÇDAROĞLU: TEMEL KONULARI GÖRÜŞTÜK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları ziyaretine teşekkür ederek, başladı. Kılıçdaroğlu, " Türkiye'nin kucaklaşmaya ihtiyacı var. Helalleşmeye ihtiyacı var. Kavgalardan çok acılar çektik, kavgayı değil barışı öncelemeyiz. Bir araya gelmeli, oturmalı ve konuşmalıyız. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorunlar akılla, mantıkla, birikimle, feraset ile çözülebilir. Bu çerçevede Türkiye'nin sorunlarını masaya yatırdık. Sayın genel başkanlar düşüncelerini ifade ettiler. Biz kendi düşüncelerimizi ifade ettik. Ekonomiden söz ettik; esnafın, çiftçinin, emeklinin, ücretlinin sorunları masaya yatırıldı, tartışıldı. Elbette ki farklı görüşlerimiz var ama her görüş bizim için son derece değerlidir. Tekrar hoş geldiniz, teşekkür ederiz" dedi.

BULDAN: ÇOKLU KRİZLER YAŞANIYOR

Ziyaretlerinin son aşamasına geldiklerini aktaran HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Temel konular bellidir. Acil çözülmesi gereken sorunlar bellidir. Türkiye'nin geçiş sürecinde yapması gerekenleri konuştuk. Bir kriz süreci yaşıyoruz. Sadece ekonomik değil, çoklu krizler yaşanıyor.TBMM' ye vereceğimiz ortak bir önerge ile erken seçim isteme talebini gündeme teklifimizi de sunduk Sayın Genel Başkana. Kendi aralarında istişare edecekler, tabi ki ve bize en kısa zamanda görüşlerini bildireceklerdir. Bir kez daha Sayın Genel başkana ve heyetine bizleri kabul ettikleri için ve önemli görüşlerini bizlerle paylaştıkları için çok teşekkür ediyorum. Bu ziyaretlerimiz önümüzdeki günlerde devam edecektir" şeklinde konuştu.

SANCAR: YÖNETİM KRİZİ VAR

CHP'ye teşekkür ederek, söze başlayan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Türkiye'de çoklu krizler sürecinde olduğu konusunda hemfikiriz. Bu krizlerden çıkış yollarını, en geniş istişare diyalog ve tartışma yolu ile bulabiliriz. Eğer Türkiye'de demokrasi her alanda yok ediliyorsa bizim toplumsal zeminde ve muhalefet partileri arasında bunu canlandıracak yolları bulmamız gibi bir görevimiz var. Biz ülkeye demokrasiyi getirmeyi vaat ediyorsak bunu öncelikle kendi ilişkilerimizde topluma göstermemiz gerekiyor. Öte yandan bu çoklu krizler bir yönetim krizidir ama aynı zamanda yönetim sistemi krizidir. Bu ikisini birlikte aşmak gerekiyor. Bu yönetimin gitmesi, aynı zamanda yönetim sisteminin değişmesinin de başlangıcı olacaktır" dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Mithat Sancar, Pervin Buldan, CHP, HDP, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP Eşbaşkanları, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile buluştu: Helalleşme ve erken seçim vurgusu - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP Eşbaşkanları, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile buluştu: Helalleşme ve erken seçim vurgusu - Son Dakika
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