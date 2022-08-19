Beyza Tufan'ın sorusu HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Beyza Tufan'ın sorusu HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na zor anlar yaşattı

19.08.2022 11:29

Şehit Anaları Derneği Basın Sözcüsü Beyza Tufan'ın, "Siz saçtığınız fitneyle insanların beyinlerine kurşun sıkıyorsunuz. Binlerce insanın ölmesine neden oldunuz saçtığınız fitneyle. HDP, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden toprak koparmak istiyor mu? Özerk bir devlet kurmak istiyor mu istemiyor mu?" sorusu Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na ecel terleri döktürdü.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, YouTube üzerinden yayın yapan Babala TV'ye konuk oldu. Burada vatandaşların kendisine yönelttiği sorulara cevap veren Gergerlioğlu, Şehit Anaları Derneği Basın Sözcüsü Beyza Tufan'ın sorusu karşısında zor anlar yaşadı.

GERGERLİOĞLU'NDAN 'ÖZERKLİK' SORUSUNA KAÇAMAK CEVAP

Partisinin terör örgütü ile bağlantısı, özerk devlet talebi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden toprak koparmak isteyip istemediğine ilişkin soruya kaçamak yanıt veren Gergerlioğlu, birçok seyirci tarafından tepkiye maruz kaldı. Sorulara yanıt vermemekle suçlanan Gergerlioğlu, sıkıştırıldığı konuda, "HDP'nin özerk bir devlet talebi olmadığını" söyledi.

ŞEHİT ANALARI SÖZCÜSÜ GERGERLİOĞLU'NU TERLETTİ

İşte sosyal medyaya damga vuran Beyza Tufan'ın sorduğu o soru:

"Bir milletvekili sıfatıyla karşımda olmanız benim için bir şey ifade etmiyor. Siz saçtığınız fitneyle insanların beyinlerine kurşun sıkıyorsunuz. Tutturmuşsunuz 40 senedir bir Kürt sorunu, Kürt meselesi... Binlerce insanın ölmesine neden oldunuz saçtığınız fitneyle. Ben size soruyorum; Kürt sorunu dediğiniz şey tam olarak nedir? Anayasamızda Türk ve Kürtler için ayrı maddeler mi var? Hakim karşısına çıktığınızda Kürtlere 10 katı ceza mı veriliyor? Vergi dairesine gittiğinizde 10 katı vergi mi alıyorlar? Kürt çocukları okumak istediğinde, üniversitenin kapısından mı çevriliyorlar? Bu ülkede çalışıp para kazanmak isteyen hangi Kürde devlet engel oldu? Meclis'e dönüp baktığımızda terör örgütüne bu kadar ilişikli bir parti olmanıza rağmen 50 vekille temsil hakkına sahipsiniz. AK Parti ve CHP'ye baktığımızda Kürt siyasetçiler var. İYİ Parti'de dahi Kürt siyasetçiler var. Her arenada temsil hakkınız var. Çözüm çözüm dediğiniz şey nedir? Siz partiniz adına soruyorum ben; HDP, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden toprak koparmak istiyor mu, özerk bir devlet kurmak istiyor mu istemiyor mu?"

YORUMLAR (1)
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Ömer Faruk Gergerlioğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Beyza Tufan'ın sorusu HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na zor anlar yaşattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyza Tufan'ın sorusu HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na zor anlar yaşattı - Son Dakika
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