HDP'li Gergerlioğlu: "Nefret bitsin, linç kültürü olmasın" - Son Dakika

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye'ye sığınan insanlara karşı düşmanlık ve nefret duygularının oluşmaması gerektiğini belirterek, "Nefret bitsin, linç kültürü olmasın, cinayetler olmasın, bu insanlar ölmesin." dedi.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İzmir'de 3 Suriyeli işçinin, gece uyurken çıkarılan yangın sonucu öldürüldüğünü söyleyen Gergerlioğlu, "Nefret maalesef linç kültürüne dönmüş durumda ve 3 üç kişiyi katleden bir insanla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Mülteciliğin zor olduğunu, Türkiye'ye sığınan insanlara karşı düşmanlık, nefret duygularının oluşmaması gerektiğini dile getiren Gergerlioğlu, "Nefret bitsin, linç kültürü olmasın, cinayetler olmasın, bu insanlar ölmesin." diye konuştu.