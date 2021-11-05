HDP'li Kenanoğlu: "Alevi toplumunun AKP'den beklediği, yargı kararlarını uygulaması" - Son Dakika

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, "Alevi toplumunun AKP iktidarından beklediği, hukuka uyması ve yargı kararlarını uygulaması. Başka bir şey değil." ifadesini kullandı.

Kenanoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti iktidarları döneminde Alevilere ilişkin yapılan çalışmalara değinerek, "Yaşadığımız pratiklerde şunu gördük; AKP'nin Aleviliğe bakış açısı Alevi hakikatini kabul edip bu hakikatin yaşadığı sorunları çözmeye yönelik değil." görüşünü savundu.

"Alevi toplumunun AKP iktidarından beklediği, hukuka uyması ve yargı kararlarını uygulaması. Başka bir şey değil" diyen Kenanoğlu, Alevi toplumunun talepleri doğrultusunda tıpkı cami, kilise, sinagog gibi, cemevlerinin de ibadethane statüsüne kavuşması konusunda kazanılmış davalar olduğunu söyledi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) kazanılan ve "cemevlerinin ibadethane statüsünde olması gerektiğini" ifade eden bir dava olduğunu aktaran Kenanoğlu, bu kararın uygulanmadığını söyledi. Kenanoğlu, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin de Türkiye'ye bu konuyla ilgili süre verdiğini anımsattı.

AK Parti'nin Alevilerle ilgili çalışmalarına işaret eden Kenanoğlu, "Baktığımız zaman bütünüyle bir sadaka siyaseti var aslında. Cemevlerini dolaşıyorlar. Cumhurbaşkanı, 1585 tane cemevinin dolaşıldığını söyledi. Bu cemevleriyle biz de görüştük. Genelde şu söyleniyor: Boya, badana, tuğla, beton ya da buna benzer malzeme ihtiyacınız var mı, yok mu? Bunun üzerine kurulu bir durum söz konusu. Şimdi bu bir sadaka siyasetidir. Yani Alevilerin ve cemevlerinin diğer ibadethaneler gibi anayasal bir ibadethane statüsüne kavuşturulması aslında bütün sorunu çözecekken bunu yapmayıp sadece kendilerine, kimi belediyelere bağımlı hale getiren bir yerden meseleyi çözmeye çalışıyorlar. Aslında bu çözüm değil tam tersine çözümsüzlük yaratıyor." diye konuştu.