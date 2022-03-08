HDP'li Kerestecioğlu: "İstanbul Sözleşmesi bizim ve onu yaşatmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi

HDP'li Kerestecioğlu: "İstanbul Sözleşmesi bizim ve onu yaşatmaya devam edeceğiz"

08.03.2022 15:13
HDP'li Kerestecioğlu: "İstanbul Sözleşmesi bizim ve onu yaşatmaya devam edeceğiz"

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, "İstanbul Sözleşmesi bizim ve onu yaşatmaya devam edeceğiz.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, "İstanbul Sözleşmesi bizim ve onu yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.

Kerestecioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugünün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğunu belirterek, "Bir kez daha meydanları, sokakları dolduruyoruz. Taleplerimizi, isyanımızı haykırıyoruz." diye konuştu.

Kadınların mücadelesinin sadece 8 Mart haftasıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Kerestecioğlu, "Hayatın her alanında, her gününde eşitsizliğe, haksızlığa karşı mücadele etmeyi sürdürüyoruz." dedi.

Kerestecioğlu, 2022'yi özellikle örnek vermek istediğini anlatarak, "Çünkü, işçi direnişleriyle başladı 2022 yılı. Artan hayat pahalılığı ve ekonomik kriz karşısında kadınlar ve emekçiler, sessizlik duvarını aştılar. Artık haklarını herkes yüksek sesle dillendiriyor. Bugün ülkenin dört bir yerinde çok farklı sektörlerde güvenceli çalışma ve hak ettikleri zamları almak için işçiler direnişte. Kadın işçiler ise bu direnişlerin çoğu zaman en önünde yer alıyorlar." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrasında Danıştay'a yapılan başvuruya ilişkin süreçleri anlatan Kerestecioğlu, "Asla umutsuzluğa kapılmak, mücadeleden vazgeçmek yok. İstanbul Sözleşmesi bizim ve onu yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Kerestecioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Var gücümüzle çalıştığımız bir diğer konu da iktidarın göz diktiği haklarımızın korunması. Şimdi de nafaka hakkımız gasbedilmek isteniyor ve boşanmalarda arabuluculuk sistemi getirilerek kadınlar ev içi şiddete mahkum edilmeye çalışılıyor. Peşinen bunu söyleyelim; asla ama asla bunu kabul etmiyoruz. Araştırmalar, Türkiye'de nafaka sorununu kadınların ve çocukların yaşadığını gösteriyor. Benim 35 yıllık avukatlık deneyimim de bunu bana çok net olarak gösterdi. Gerçekten kadınlar nafaka almakta, bunu tahsil etmekte, bunun kararını aldırmakta, kayıt dışı çalışmayı tespit ettirmekte o kadar büyük güçlükler çekiyorlar ki ortada aslında öyle fütursuzca kullanılan bir nafaka hakkı falan yok."

HDP'li Kerestecioğlu: İstanbul Sözleşmesi bizim ve onu yaşatmaya devam edeceğiz

YORUMLAR
500
TBMM İdare Amiri Haberal, Enez Kaymakamı Göktaş'ı ziyaret etti TBMM İdare Amiri Haberal, Enez Kaymakamı Göktaş'ı ziyaret etti

Halkların Demokratik Partisi, İstanbul Sözleşmesi, Milletvekili, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP'li Kerestecioğlu: 'İstanbul Sözleşmesi bizim ve onu yaşatmaya devam edeceğiz' - Son Dakika


Son Dakika
15:16 Erdoğan'dan eşini 23 yerinden bıçaklayan adamın serbest bırakılmasına sert tepki: Aradık araştırdık, adi herifi içeri aldılar
15:11 Her yer "Z" harfli sembollerle dolu: Rus yanlısı bütün platformlar taraflarını "Z" ile gösteriyor
15:11 Arkeologlar bin 500 yıllık kasenin mesajını şaşkınlıkla okudu: İblis'i böyle yenersiniz
15:07 Daha önce canlı yayına sarhoş çıkmıştı, bu kez de zamlara karate yaptı
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa: Gerekirse depolara girin, bakın, ihbar edin!
14:59 Ekonomi odaklı seçmen AK Parti'den koptu! Çekirdek seçmen ise yüzde 25 bandında
14:49 Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Antalya zirvesiyle ilgili konuştu: Ukrayna'yla görüşmeye hazırız, mesele onların hazır olup olmadığı!
14:40 Seray Sever'in babası yaşamını yitirdi
14:39 Putin Rusya'yı dünyaya kapatacak: 11 Mart'ta internetin fişini çekecek!
14:34 " Adımız Odunpazarı ama kadın erkek eşitliğine inanmayacak kadar odun değiliz"! Belediyeden, "budur" dedirten afiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 15:21:20. #1.11#
SON DAKİKA: HDP'li Kerestecioğlu: "İstanbul Sözleşmesi bizim ve onu yaşatmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement