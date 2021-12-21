HDP'li Özen: "Maraş katliamı davasının yeniden açılması gerekmektedir" - Son Dakika

HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, "Maraş katliamı davasının yeniden açılması ve yeniden yargılanmaların yapılması gerekmektedir." dedi.

Özen, Mecliste bazı HDP'li milletvekilleri ile düzenlediği basın toplantısında, Maraş olaylarının üzerinden 43 yıl geçtiğini anımsattı.

Maraş olaylarının amaçlarından birinin kentteki Alevi nüfusunu azaltmak olduğunu ileri süren Özen, 1978'de kent nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan Alevilerin bugün şehir merkezinin yüzde 1'ini oluşturduğunu söyledi.

Özen, Maraş olaylarına dair gizlendiğini iddia ettiği gerçeklerin ortaya çıkması için devlet ve MİT Başkanlığı arşivlerinin açılmasını isteyerek, "Bizler 43. yılında Maraş katliamını anarken farklılıkların özgürce birlikte yaşadığı demokratik bir Türkiye idealini dile getiriyoruz. Bir daha Maraş benzeri katliamlar yaşanmasın istiyoruz. Maraş katliamı davasının yeniden açılması ve yeniden yargılamaların yapılması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.