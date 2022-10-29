HDP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı için bir isim daha öne çıktı - Son Dakika
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HDP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı için bir isim daha öne çıktı

30.10.2022 00:55

Halkların Demokratik Partisi'nde (HDP) 2023 seçimlerinin ilk turu adayı için Rıza Türmen'in ardından Ahmet Türk'ün isminin de sıkı bir şekilde dillendirilmeye başlandığı öner sürüldü. HDP, 2023 seçimlerinin ilk turunda kendi adayını çıkarma kararı almıştı.

Türkiye'nin dört gözle beklediği 2023 seçimlerinde nasıl bir yol izleyeceği en çok merak edilen partilerin başında Halkların Demokratik Partisi (HDP) geliyor. Daha önce altılı masaya "Şartlarımız var, oturup konuşulur" göndermesinde bulunan HDP, son adımlarıyla birlikte birinci tur için iyice tarafını belli etmeye başladı. Önce yeni bir ittifaka dahil olan HDP, daha sonrasında birinci turda aday çıkaracağını ilan etti.

GRUP TOPLANTISINDA DUYURDU

Geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, parti olarak kendi Cumhurbaşkanı adaylarını çıkaracaklarını ve aday belirlemek için çalışmalara başladıklarını ifade etti.

HDP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı için teklif götüreceği isim kulislere yansıdı

RIZA TÜRMEN İSMİ ORTAYA ATILMIŞTI

HDP'den geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı adaylığı için Rıza Türmen isminin kulislere sızmasının ardından şimdi de yeni bir isim gündeme geldi. Kulislerde yer alan bilgiye göre HDP'nin eski milletvekili Ahmet Türk'e Cumhurbaşkanı adaylığı için teklif götürmeye hazırlandığı öne sürüldü.

"TERCİHİMİZ KILIÇDAROĞLU'NDAN YANA"

Ahmet Türk, geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı hakkında, "Tercihimiz Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana" sözlerini kullanması nedeniyle gündeme gelmişti.

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Halkların Demokratik Partisi, Rıza Mahmut Türmen, Ahmet Türk, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: HDP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı için bir isim daha öne çıktı - Son Dakika
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