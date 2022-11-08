TBMM Anayasa Adalet Karma Hazırlık Komisyonu, HDP'li Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesine karar verdi

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon bünyesinde kurulan Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in devamsızlığına ilişkin dosya üzerinde çalışmasını tamamladı.
TBMM Anayasa Adalet Karma Hazırlık Komisyon toplandı. Komisyon toplantısı sonra Güzel'in milletvekilliğinin devamsızlık nedeniyle düşürülmesi kararı verildi. Bu karar Karma Komisyona gidecek, daha sonra TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak.
Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıktı. Fotoğrafların basına yansıması üzerine dokunulmazlığı kaldırılan ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan soruşturma başlatılan Güzel, ifade vermek için savcılığa gitmedi.
Güzel hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 5 ay önce yakalama kararı çıkartıldı. Güzel, 2 Eylül'de başkası adına düzenlenen sahte kimlikle yurt dışına kaçmak isterken yakalanarak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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