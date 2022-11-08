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Adıyaman 'da 2017'de terör örgütü PKK 'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıktı. Fotoğrafların basına yansıması üzerine dokunulmazlığı kaldırılan ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan soruşturma başlatılan Güzel, ifade vermek için savcılığa gitmedi.

Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Semra Güzel, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › TBMM Anayasa Adalet Karma Hazırlık Komisyonu, HDP'li Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesine karar verdi - Son Dakika

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