İYİ Partili Bilge Yılmaz'ın ifadeleri 6'lı masa ortağı DEVA Partisi'nin tepkisini çekti - Son Dakika
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İYİ Partili Bilge Yılmaz'ın ifadeleri 6'lı masa ortağı DEVA Partisi'nin tepkisini çekti

27.09.2022 20:13

İYİ Partili Bilge Yılmaz'ın, "6'lı masada iki büyük parti var: CHP ve İYİ Parti" sözleri DEVA Partisi'ni ayaklandırdı. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, "O zaman size kolay gelsin Bilge bey" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Twitter'da katıldığı bir sohbet odasında 6'lı masaya ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

"MASADA İKİ BÜYÜK PARTİ VAR"

CHP ve İYİ Parti arasında pazarlık ve bakanlık bölümünün olmadığını ifade eden Bilge Yılmaz, "Bu şartlar altında işimiz kolay değil. İktidara tek başımıza gelecek gibi hazırlanıyoruz ama iktidara tek başımıza gelmeyeceğimizi biliyoruz. Burada bir ittifak olacak. İki büyük üyesi var ittifakın: CHP ve İYİ Parti. Partiler arasında yapılmış bir pazarlık ve bakanlık bölümü yok. En azından benim bildiğim yok" dedi.

DEVA PARTİSİ'NDEN JET YANIT

DEVA Partisi cephesinden ise bu sözlere jet yanıt geldi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Bilge Yılmaz'ın "Altılı Masa'da altı parti aynı büyüklükte değil. İki büyük ortak olarak CHP'yle anlaşacağımıza inanıyorum." şeklindeki sözlerini alıntılayarak, "O zaman size hayırlı olsun diyelim Bilge bey" ifadelerini kullandı.

CHP ile kriz yaşayan İYİ Partililer bu sefer de DEVA Partisi ile karşı karşıya geldi

GÜRSEL TEKİN'İN SÖZLERİ NEDENİYLE TARTIŞMA ÇIKMIŞTI

İYİ Parti ve CHP arasında geçtiğimiz haftalarda Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri nedeniyle tartışma yaşanmış ve iki partinin kurmayları sosyal medya üzerinden karşı karşıya gelmişti.

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