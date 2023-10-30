Meclis'te "P...venk" protestosu! HEDEP'li vekiller sıraları yumrukladı, Bekir Bozdağ oturuma ara verdi

Meclis Başkanvekili Celal Adan, HEDEP Milletvekili Sırrı Sakık'ın konuşmasının ardından mikrofonunun açık olduğunu unutarak "Pez...ler" diyerek küfür etmesinin yankıları sürüyor. Haftanın ilk genel kurul oturumunda gündeme gelen konuyla ilgili HEDEP'li milletvekilleri MHP'li Adan'ı istifaya davet etti. Tansiyonun yükseldiği oturumdaHEDEP'li milletvekilleri tutumundan dolayı Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ı Meclis sıralarına vurarak protesto etti. Protestolar son bulmayınca Bozdağ, oturuma ara verdi.

"CELAL ADAN'LA İLGİLİ TUTUM AÇIKLANSIN"

HEDEP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Anayasa'nın 94'üncü maddesine göre Meclis Başkanı'nın Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerinde Meclis tartışmalarına katılamayacağının belirtildiğini hatırlattı. Beştaş, "Bütün parlamentoya sesleniyorum. Bu konuda bugün bir tutum almazsak Meclis Başkanvekili hepimize küfür mü edecek?" diye sordu. Beştaş, oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'dan oturuma ara vererek Meclis Başkanlık divanıyla görüşmeler yapmasını ve bir tutum açıklamasını istedi.

"ADAN İSTİFA ETMELİ, BUNU KABUL ETMEYECEĞİZ"

Celal Adan'ın sarf ettiği kirli dilin Meclis'in 600 milletvekilini ilgilendirdiğini kaydeden Beştaş, "Biz halkı temsil ediyoruz, toplumu temsil ediyoruz. Bizim dilimiz küfür, hakaret olduğu zaman biz ne anlatacağız? Meclis Başkanvekilliği tarafsız bir kurumdur. Anayasa 94'te düzenlenmiştir. İçtüzükten, Anayasa'dan muaf değildir. Bu konuda sorumluluğu çok daha yüksektir" dedi. Adan'ın istifa etmesi gerektiğini söyleyen Beştaş, "Biz bunu sineye çekmeyeceğiz, bunu kabul etmeyeceğiz. Meclis Başkanını göreve çağırıyoruz" diye konuştu.

"TUTANAKLARDA YOK, KİMİ HEDEF ALDIĞI BELLİ DEĞİL"

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül ise küfür içerikli ifadenin tutanaklarda yer almadığını belirterek "Burada hedef alınan, öznesi belli olan; 'şunu hedef aldı, bu net bir şekilde videodan anlaşılıyor, şuna söylendiği belli oluyor' dediğiniz bir durum varsa tartışalım. Ancak basın haberlerini esas alarak 'bu bize söylenmiştir' diye bir zorlama yorum içine girmek doğru olmaz" dedi. Adan'ın sözlerinde bir şahsın ya da partinin hedef alındığına dair herhangi bir emare olmadığını, divanın kendi arasında konuştuğunu vurgulayan Bülbül, Adan'ın bundan sonra da tarafsız bir şekilde Meclis'i yöneteceğini ifade etti.

"ÜSTÜ ÖRTÜLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Bülbül'ün ardından söz alan HEDEP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, utanç verici bir durum yaşandığını ve bu durumun üstünün örtülmeye çalışıldığını ifade etti. Bülbül'e "Adan, divan üyelerine mi küfretti?" diye soran Oluç, tutanaklarda olmamasının sebebinin küfrün salonda duyulmaması olduğunu ancak Meclis'in resmi videolarında bu küfrün kayda geçtiğini söyledi. Oluç, tüm Meclis'ten net tutum beklediklerini ifade etti.

MİLLETVEKİLLERİNDEN PROTESTO

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sunumunun ardından görüşmeler yaparak tutumunu belirleyeceğini söylemesi üzerine HEDEP milletvekilleri Bozdağ'ı Meclis sıralarına vurarak protesto etti.

CHP: ARA VERİLMELİ, BİR KARAR ALINMALI

Bozdağ'ın açıklamasına CHP'den de itiraz geldi. TBMM'nin böyle bir sözü hak etmediğini kaydeden CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 27'nci dönemde benzer bir durumda Meclis'in hemen ara vererek yaptırım uyguladığını hatırlattı. Adan'ın açıklama yapması, özür dilemesi ve Meclis Başkanlığının bir karar alması gerektiğini kaydeden Başarır, "Parlamentoya hakaret hiçbir şekilde kabul edilemez" dedi.

İYİ PARTİ: KABUL EDİLEMEZ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da tartışılan konunun kabul edilemez olduğunu belirtti ve "Meclis'in çalışma koşullarından kaynaklanan bir yorgunluğun sonucu olabilir" dedi. TBMM'nin mutlaka bir vaziyet alması gerektiğini kaydeden Dervişoğlu, Adan'ın istifa talebine ne cevap vereceğinin de beklenmesi gerektiğini ifade etti.

OTURUMA ARA VERİLDİ

Bozdağ'ın tutumunu değiştirmemesi üzerine HEDEP'li milletvekilleri sıra kapaklarına vurarak protestoyu sürdürdü. Bozdağ, konuşmanın ardından verilen arada konuyu grup başkanvekilleriyle istişare edeceğini söyledi. Protestolar son bulmayınca Bozdağ, oturuma ara vermek zorunda kaldı.