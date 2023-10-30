 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
HEDEP ve İYİ Partili bazı milletvekillerinin dokunulmazlık dosyaları TBMM'de - Son Dakika

HEDEP ve İYİ Partili bazı milletvekillerinin dokunulmazlık dosyaları TBMM'de

Son Güncelleme: 30.10.2023 17:51

HEDEP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, HEDEP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HEDEP Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a ait dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.

HEDEP'li isimler Hakkı Saruhan Oluç, Ömer Öcalan ve Tuncer Bakırhan ile İYİ Partili Lütfü Türkkan ait 4 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.

DOSYALAR KARMA KOMİSYONDA

HEDEP Grup Başkanvekili ve Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, HEDEP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HEDEP Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Kaynak: AA

Lütfü Türkkan, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika HEDEP ve İYİ Partili bazı milletvekillerinin dokunulmazlık dosyaları TBMM'de - Son Dakika


Son Dakika
18:21 Taraftar resmen yıkılacak! Takımın 2 yıldızı Trabzonspor maçında yok
17:51 HEDEP ve İYİ Partili bazı milletvekillerinin dokunulmazlık dosyaları TBMM'de
17:28 Tek isteği stada girmekti! Napoli-Milan maçı sonrası stadyum alanında ceset bulundu
17:23 Hamas, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya çağrı yapan 3 rehinenin görüntüsünü paylaştı
16:47 Altının kilogramı 1 milyon 845 bin liraya yükseldi
16:42 Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı! Asgari ücretlinin vay haline
16:21 Almanya Savunma Bakanı: Alman toplumu ve Silahlı Kuvvetleri savaşa hazırlıklı olmalı
15:50 Daha fazla tahammülü kalmayan Burak Yılmaz, yıldız futbolcuya antrenmanda kapıyı gösterdi
15:34 100. Yıl Marşı'nı söylemediği için protesto edilen Özcan Deniz kendisini savundu: Organizasyonda kargaşa oldu
15:31 Afyonkarahisar'da 29 Ekim gösterisinde vicdanları yaralayan muamele
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2023 18:28:22. #1.13#
SON DAKİKA: HEDEP ve İYİ Partili bazı milletvekillerinin dokunulmazlık dosyaları TBMM'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement