HEDEP'li isimler Hakkı Saruhan Oluç, Ömer Öcalan ve Tuncer Bakırhan ile İYİ Partili Lütfü Türkkan ait 4 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.
HEDEP Grup Başkanvekili ve Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, HEDEP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HEDEP Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Son Dakika › Politika › HEDEP ve İYİ Partili bazı milletvekillerinin dokunulmazlık dosyaları TBMM'de - Son Dakika