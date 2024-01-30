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Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, CHP'den istifa etti - Son Dakika
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Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, CHP'den istifa etti

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bulunan Belediye Başkanı Turan Karadağ, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Karadağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için aday gösterilmediğini belirterek, ilçeye hizmetlerine devam etmek istediğini dile getirdi. Karadağ'ın istifasıyla birlikte CHP Hekimhan İlçe Örgütünden 7'si belediye meclis üyesi toplam 15 kişi istifa etti.

Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, CHP\'den istifa etti
30.01.2024 - 13:57,
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Malatya'da, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, partisinden istifa etti.

Karadağ, CHP İlçe Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için aday gösterilmediğini belirterek partisinden istifa ettiğini belirtti.

İlçeye hizmetlerine devam etmek istediklerini dile getiren Karadağ, şöyle konuştu:

"Biz genel başkanımıza sahip çıktık. İyi ki de çıkmışız. Pişman da değilim. Diktatör bizim içimizdeymiş. Bu olaylara dur deme zamanı geldi. Arkadaşlar artık bu şeyden kurtulalım. Buna bir ders vermediğimiz sürece bugün ben giderim başka biri de gider. Gururla bayrağını taşıdığım 6 oktan, bugün sadece Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Ben, Barış Yıldız (CHP Malatya İl Başkanı) ve Veli Ağbaba'nın CHP'sinden istifa ediyorum."

Karadağ ile CHP Hekimhan İlçe Örgütünden 7'si belediye meclis üyesi toplam 15 kişinin istifa ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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