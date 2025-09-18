Hikmet Çetin: Özel'in etrafında toplanalım dedik, Kemal Bey kabul etmedi - Son Dakika
Hikmet Çetin: Özel'in etrafında toplanalım dedik, Kemal Bey kabul etmedi

18.09.2025 09:59
Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, "Biz 3 eski Genel Başkan bildiri yayınlayıp hepimizin Özgür Özel etrafında toplanması gerektiğini söyledik. Ama maalesef Kemal Bey kabul etmedi, eğer kabul etseydi bunların hiçbiri olmayacaktı" ifadelerini kullandı.

Son dönemde Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklamalarıyla gündemde olan eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'den gündem yaratacak bir iddia daha geldi.

Çetin katıldığı bir programda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in etrafında toplanma çağrısı yaptıklarını ancak Kılıçdaroğlu'nun bunu kabul etmediğini söyledi.

"3 ESKİ GENEL BAŞKAN BİR BİLDİRİ YAYIMLADIK"

Hikmet Çetin'in sözleri şu şekilde; "Biz 3 eski genel başkan; Altan Bey, ben ve Murat Karayalçın bir bildiri yayımladık. Dedik ki, hepimiz genel başkanımız Özgür Özel'in etrafında toplanmamız lazım.

"KABUL ETSEYDİ BUNLARIN HİÇBİRİSİ YAŞANMAYACAKTI"

'Hem cesur hem çok çalışkan, o bizi iktidara taşıyabilir' dedik. Ama maalesef olmadı. Çünkü Kemal Bey kabul etmedi o olayı. O olay olsaydı, bunların hiçbirisi yaşanmayacaktı."

KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

CHP'de düğümü çözecek kurultay davası sürerken eski Genel Başkan Hikmet Çetin dikkat çeken bir çıkışa imza atmış, "Kemal Bey'in 'mutlak butlan' için en üst düzeydekilerle temas içinde olduğunu sanıyorum. Dokunulmazlıkların kaldırılmasına 'evet' dedi, Selahattin Demirtaş bugün onun yüzünden hâlâ içeride" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava, tarafların dinlenilmesinin ardından 24 Ekim Cuma gününe ertelenmişti. Bu gelişme üzerine Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayan Çetin kendisinden özür dilemişti. Kılıçdaroğlu'nun "Aramanız ve sözleriniz kıymetli" dediğini aktaran Çetin, "Sayın Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerinin ardından 'normalleşme' sürecine de karşı olduğunu söyledi" ifadelerini kullanmıştı.

Hikmet Çetin: Özel'in etrafında toplanalım dedik, Kemal Bey kabul etmedi
