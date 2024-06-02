Hilvan\'da Yenilenen Seçimi DEM Parti Kazandı

Politika

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini DEM Parti kazandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yenilenmesine karar verilen Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesindeki seçimlerde resmi olmayan sonuçlar açıklandı. Daha önce DEM Parti'nin yaklaşık 600 oyla kazandığı ve yaşanan olaylar nedeniyle YSK tarafından yenilenmesine karar verilen Hilvan'daki seçimlerde yine DEM Parti kazandı. AK Parti'nin adayı Aslan Ali Bayık 6 bin 812 oy alırken, DEM Parti'nin adayı Serhan Paydaş ise 10 bin 357 ol aldı.

YSK, 31 Mart'ta Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yapılan seçimlerde bazı oyların yakılması üzerine seçimin yenilenmesine karar vermişti. - ŞANLIURFA