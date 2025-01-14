Hindistan, Rus Ordusunda Bir Vatandaşının Ölümünü Açıkladı

Politika

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya karşı Rus ordusunda savaşan 1 Hint vatandaşının öldürüldüğünü, birinin ise yaralandığını duyurdu.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusu tarafından Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere askere alındığı belirtilen 1 Hint vatandaşının öldüğü, 1 Hint vatandaşının ise yaralanarak Moskova'daki bir hastanede tedavi gördüğü ifade edildi. Başbakan Narendra Modi hükümetinin konuyu Moskova'daki Rus yetkililer ve Yeni Delhi'deki Rus Büyükelçiliği ile ele aldığı, Rus ordusunda görev yapan diğer Hint vatandaşlarının erken terhis edilmesi talebini yinelediği aktarıldı. Açıklamada, "Hint vatandaşının cenazesinin Hindistan'a getirilmesi için Rus yetkililerle birlikte çalışıyoruz. Ayrıca yaralının Hindistan'a geri gönderilmesi için çaba sarf ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Her ikisinin de güneydeki Kerala eyaletinden olduğu kaydedildi.

İş ve eğitim vaadiyle Rusya'ya götürülüp savaşa gönderilmişlerdi

Öte yandan geçtiğimiz Mayıs ayında Hindistan polisi, genç erkekleri kazançlı işler ya da üniversiteye yerleştirme vaadiyle Rusya'ya götürdükleri ve Ukrayna ile savaşa katılmaya zorladıkları şüphesiyle insan kaçakçılarından oluşan bir ağla bağlantılı 4 kişiyi tutuklamıştı. Geçen yıl Ukrayna'daki savaşta Hint vatandaşlarının ölümünün ardından Hindistan hükümeti, Hint vatandaşlarının Rus ordusu tarafından askere alınmasının durdurulmasını talep etti ve vatandaşlarına Rusya'da iş ararken dikkatli olma çağrısında bulunmuştu. Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Eylül ayında yaptığı açıklamada, yaklaşık 45 Hint vatandaşının Rus ordusundan terhis edildiğini ve 50 kişinin daha serbest bırakılması için çalışmaların sürdüğünü belirtmişti. - YENİ DELHİ