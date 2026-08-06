Hiroşima'da atom bombası kurbanları 81. yılında anıldı

ABD'nin Japonya'ya gerçekleştirdiği dünyanın ilk atom bombası saldırısının 81. yıl dönümünde Hiroshima Barış Anıtı Parkı'nda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

ABD'nin Japonya'ya düzenlediği dünyanın ilk atom bombası saldırısının üzerinden 81 yıl geçti. 6 Ağustos 1945'te yaşanan trajedide hayatını kaybedenler bugün Hiroşima kentinde düzenlenen geleneksel törenle anıldı. Hiroşima Barış Anıtı Parkı'nda bir araya gelen hayatını kaybedenlerin yakınları, siyasiler, 123 ülkeden temsilciler ile halk, ABD'ye ait "Little Boy" (Küçük Oğlan) adlı atom bombasının atıldığı an olan 08.15'te sessizliğe bürünerek saygı duruşunda bulundu. Yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı törende atom bombası saldırısında hayatını kaybedenler ve döneme tanıklık eden kişilerin isimlerinin yer aldığı 353 bin 639 kişilik liste barış anıtına bırakılırken, güncel listede geçen yıldan bu yana yaşamını yitiren dönem tanığı 4 bin 393 kişinin isimleri de yer aldı.

Hiroşima Belediye Başkanı Matsui, Barış Bildirgesi'ni okudu

Törende Barış Bildirgesi'ni okuyan Hiroşima Belediye Başkanı Kazumi Matsui, atom bombası saldırısı sonucu yaşanan felaketin üzerinden 81 yıl geçtiğini hatırlatarak nükleer silahların günümüzde hala birer yıldırma aracı olarak kullanıldığını vurguladı. Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması (NPT) Gözden Geçirme Konferansı'nda üst üste üçüncü kez nihai bir belgenin kabul edilemediğini hatırlatan Matsui, "Bu başarısızlığın sorumluluğu, kendi davranışlarını haklı çıkarmak için suçu başkalarına atan siyasi liderlere aittir. Bu tür liderlerin sözleri ve eylemleri NPT tarafından belirlenen yükümlülükleri göz ardı ederken, küresel barış ve istikrarın temellerini de sarsmaktadır" ifadelerini kullandı. Bu durumun devam etmesi halinde dünya çapında güvensizliğin daha da derinleşeceği uyarısında bulunan Matsui, "Nükleer silahların insanlık dışı doğasını hafife almak ve kişinin kendi refahı peşinde koşarken güç kullanımını meşru kabul etmesi, en nihayetinde yeni bir Hiroshima veya Nagazaki ile sonuçlanabilecek şiddetli misilleme döngülerini göze almak demektir" şeklinde konuştu.

Matsui'den dünyaya nükleer silahsızlanma çağrısı

Dünyaya atom bombası saldırılarından sağ kurtulan "Hibakusha"ların nükleer silahsızlanma taleplerine kulak verme çağrısı yapan Matsui, "Hibakushalarımızın seslerinden ve eylemlerinden ilham alan sivil toplum, barış ve nükleer silahların ortadan kaldırılması için yürüttüğü aktivizmi nesilleri ve ulusal sınırları aşarak sürdürmektedir. Ancak nükleer caydırıcılığı hala gerçekçi bir yaklaşım olarak gören pek çok siyasi lider, uluslararası toplumun şiddeti meşrulaştırmasını kabul etmekte ve bu durum, nükleer silahsız bir dünya hedefini daha da uzaklaştırmaktan başka bir işe yaramamaktadır" dedi. Gençler başta olmak üzere herkesi barışı yaymaya ve nükleer silahsızlanma konusunda çaba göstermeye davet eden Matsui, "Nükleer silah sahibi devletlerin liderleri, nükleer silahsızlanma konusunda asıl sorumluluk size aittir. Örnek teşkil ederek öncülük etme zorunluluğunun şüphesiz farkındasınızdır. Dünya politika yapıcıları, lütfen bizzat gelip Hiroşima ve Nagazaki'yi ziyaret edin. Lütfen trajedilerimizle doğrudan yüzleşin ve Hibakushaların barış özlemlerine kulak verin" ifadelerini kullandı. Japonya hükümetinin de uluslararası barış ve istikrara yönelik katkılarını sürdürmesi gerektiğinin altını çizen Matsui, "Bu amaçla Japonya'yı Kasım ayında düzenlenecek olan Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması Gözden Geçirme Konferansı'na gözlemci olarak katılmaya ve ardından antlaşmayı gecikmeksizin onaylamaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Takaichi'den 3 nükleer silahsızlanma ilkesine bağlılık vurgusu

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ise 81 yıl önce Hiroşima'ya atılan atom bombasının geride tarif edilemez acılar bıraktığını vurgulayarak, "Atom bombasının yol açtığı felaket ve acılar bir daha asla tekrarlanmamalıdır" dedi. Japonya'nın 3 nükleer silahsızlanma ilkesine (üretmeme, sahip olmama, ülkeye sokmama) sıkı sıkıya bağlı olduğunu ifade eden Takaichi, "Ülkemiz, savaşta atom bombasına maruz kalmış tek ülke olarak 'nükleer silahsız bir dünya'nın gerçekleştirilmesine yönelik çabaları yorulmaksızın sürdürme misyonunu üstlenmektedir" hatırlatmasında bulundu. Nükleer silahsız bir dünyaya giden yolun kolay olmadığını belirten Takaichi, "Tam da bu yüzden çabaları durduramayız. Uluslararası toplumun çabalarına öncülük etmek amacıyla Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması rejiminin korunmasını ve güçlendirilmesini savunurken, gerçekçi ve pratik girişimleri sürdürme kararlılığındayız" değerlendirmesinde bulundu. Takaichi, atom bombası saldırılarından sağ kurtulan Hibakushalara yönelik tıbbi bakım ve sosyal yardım politikalarını teşvik etmeyi sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, artan nükleer silah tehdidine dikkat çekti

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de BM Silahsızlanma İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Izumi Nakamitsu tarafından okunan mesajında, 81 yıl önce Hiroshima'da yaşanan trajedinin hala unutulmadığının altını çizdi. 6 Ağustos'un yalnızca bir anma gününden ibaret olmadığını belirten Guterres, "Bugün aynı zamanda kendimize şu soruları sormamızı gerektiren bir düşünme anıdır: 81 yıl önce burada alevler içinde dövülen derslerden bir şey öğrendik mi? İnsanlık barış dolu bir geleceği mi seçecek, yoksa nükleer yok oluşun gölgesinde yaşamaya devam mı edeceğiz?" ifadelerini kullandı. Giderek daha zorlu hale gelen küresel güvenlik ortamına dikkat çeken Guterres, "Nükleer bir felaketi önlemeye yardımcı olan normlar ve koruyucu engeller baskı altında. Nükleer cephaneliklerin azaltılması konusundaki on yıllardır süren eğilim tersine dönüyor. Nükleer denemelere karşı küresel normlar tehdit altında. Dünya çapında askeri harcamalar 2025 yılında 2,9 trilyon dolara sıçradı. Güç ve baskı adına nükleer kılıçlar bir kez daha çekiliyor" hatırlatmasında bulundu. Nükleer silahların yol açtığı dehşetin Hiroshima'dan alınması gereken derslerden yalnızca biri olduğunu aktaran Guterres, "Alınması gereken bir diğer ders ise bu silahların yol açtığı tehdit veya bu silahların kullanımının düşünülemez hale geldiği bir dünya inşa etme ihtiyacıdır" dedi.

"Barış korku ve güç yoluyla değil, güven ve diplomasi ile inşa edilir"

Barışın korku ve güç yoluyla güvence altına alınamayacağını ifade eden Guterres, "Barış güven yoluyla, diyalog, diplomasi ve uluslararası iş birliğine yapılan sürekli yatırımlarla, uluslararası hukuka sarsılmaz bir bağlılıkla inşa edilir" ifadelerini kullandı. Sahip devletler başta olmak üzere herkesin nükleer silahsız bir dünya için çaba göstermesi gerektiğini vurgulayan Guterres, "Birleşmiş Milletler, dünyayı savaş belasından kurtarmak için kurulmuştur. Genel Kurul'un 1946'daki ilk kararı nükleer silahların ortadan kaldırılması olmuştur. Bu vaat henüz yerine getirilmemiş olsa da ulaşılamaz değildir" dedi. Guterres, Hiroşima'da yaşanan trajedinin bir daha tekrarlanmaması için herkesi elini taşın altına koymaya çağırdı.

ABD, dünyanın ilk atom bombası saldırısını Hiroshima'ya gerçekleştirmişti

Hiroşima, dünyadaki ilk atom bombası saldırısının hedefi olmuştu

ABD, 6 Ağustos 1945'te dünyanın ilk atom bombası saldırısını Japonya'nın Hiroshima kentine gerçekleştirmişti. Yaklaşık 160 bin kişinin ölümüne yol açan saldırı, 100 binlerce insanın yaralanmasına ve radyasyon kaynaklı hastalıklara maruz kalmasına neden olmuştu. Japonya, 9 Ağustos 1945'te ise Nagazaki'yi hedef alan ikinci atom bombasının hedefi olmuş ve büyük bir yıkım daha yaşamıştı.