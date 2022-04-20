Hırvatistan: Bosna Hersek'teki Hırvatların siyasi statüsünü "hakaret" olarak algılıyoruz - Son Dakika

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'ndaki Hırvatlar ve Boşnaklar arasındaki ortaklık ve ittifakın yenilenmesinin bu ülkede ilerlemenin tek yolu olduğunu söyledi.

Plenkovic, Hırvatistan Parlamentosu'nda yaptığı basın açıklamasında, Hırvatistan hükümetinin, Bosna Hersek ve Bosna Hersek'te yaşayan Hırvatlara yönelik tutumunu yorumlarken hükümetinin onlara yardım etmek için önemli kaynak ve siyasi açıdan çaba harcadığına dikkati çekti.

Plenkovic, hükümetinin son iki yılda Bosna Hersek'teki Hırvatlara yardım etmek için Avrupa Konseyi'nde önemli çabalar sarf ettiğini vurguladı.

Boşnak siyasi partilerinin anlaşmaya engel olduğunu öne süren Plenkovic, "Bosna Hersek'teki Hırvatlar, Anayasa reformu yapılması, seçim yasasının değiştirilmesi, Devlet Başkanlık Konseyi Üyesi seçimi ve millet meclislerinin seçimi konularında yapıcı olarak çözüm bulmak istediler." diye konuştu.

Plenkovic, Hırvatların kendilerini eşit hissetmediklerini ileri sürerek, "Reform süreçleri yeterli bir şekilde yürütülmediği için Bosna Hersek'in bütünlüğü ve Avrupa Birliği entegrasyon sürecinde ilerleme sağlanmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersek Federasyonu'nda Hırvatlar ve Boşnaklar arasındaki ortaklığın ve ittifakın yenilenmesinin ilerlemenin tek yolu olduğunu belirten Plenkovic, "Anlaşma penceresi daralıyor gibi görünüyor, bu iyi değil. Sonunda, uzun vadede anlaşmadan başka bir yol olmayacak." diye konuştu.

Plenkovic, "Bu durumu sadece Bosna Hersek'teki Hırvatlara değil, Hırvatistan'daki Hırvatlara da hakaret olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Hırvatistan'ın Bosna Hersek'in dostu, müttefiki olduğunu vurgulayan Plenkovic, "Bosna Hersek'e yardım etmek istiyoruz ancak Hırvatlara eşit muamele edilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'te seçim reformu talebi

Cumhurbaşkanlığının biri Boşnak, diğeri Hırvat halkından olmak üzere iki üyesi, Bosna Hersek Federasyonu'ndaki vatandaşlar tarafından seçilirken üçüncü üye, Sırp Cumhuriyeti entitesinde yaşayan vatandaşlar tarafından seçiliyor.

Son devlet başkanlığı konseyi seçimlerinde Zeljko Komsic'e karşı kaybeden Hırvat Demokratik Birliği (HDZ) Başkanı Dragan Covic, Komsic'in Bosna Hersek Federasyonu'ndaki Boşnakların oylarıyla seçildiğini iddia ederek, ülkede yeni bir seçim reformu talebinde bulunmuştu.???????