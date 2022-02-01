Hırvatistan Savunma Bakanı Mario Banozic, İngiliz mevkidaşı Ben Wallace'ı ağırladı - Son Dakika

Hırvatistan Savunma Bakanı Mario Banozic, resmi ziyaret için başkent Zagreb'e gelen İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile Ukrayna'daki kriz ve bölgedeki durumu görüştü.

Doğu ve Güneydoğu Avrupa'daki mevcut güvenlik durumuyla ilgili görüşen Hırvat ve İngiliz bakanlar, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve savunmanın daha da güçlendirilmesi konusunda hemfikir olduklarını ifade etti.

Batı Balkanlar'da NATO uyumu, güvenliği güçlendirme, bölgede istikrarın artırılması, oluşabilecek tehditlerle mücadele ve askeri birlikteliğin güçlendirilmesi üzerine görüşmeler yapan bakanlar, Ukrayna'daki kriz hakkında da fikir alışverişinde bulundu.

Rusya ve Belarus askeri güçlerinin, Ukrayna sınırına yığılmasının endişe verici olduğunu ifade eden Wallace, "Bu durum gerçekten tedirgin edici ve ancak diyalog yoluyla çözülebilir." dedi.

Hırvatistan ve İngiltere'nin egemen devletler olarak "kendi geleceklerini seçme hakkını" savunma hususunda omuz omuza olduğunu vurgulayan Wallace, "İki ülkenin, NATO'ya veya başka bir ittifaka katılmaya karar verip vermemeleri bu durumu değiştiremez." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği, İngiltere ve NATO'nun, Ukrayna'nın toprak egemenliğine saygı duyulması hususunda hemfikir olduğunu aktaran Wallace, "Rusya'nın Ukrayna sınırındaki gerilimi azaltması için çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

Wallace, "İngiltere, Bosna Hersek'te, Hırvatistan ve Sırbistan için sorun oluşturan durumların çözümü için AB ve Amerika'ya desteğini iki katına çıkararak yardım etmeye devam edecek. Bosna Hersek'te ve tüm bölgede ihtiyaç duyulan şeyin istikrar olduğunu unutmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"Ukrayna'daki krizin tırmanmasının Avrupa için ne anlama geldiğini iyi biliyoruz"

Doğru Avrupa'daki güvenlik durumunun endişe verici olduğuna işaret eden Hırvat Bakan Banozic, "Herhangi bir çatışmanın olmayacağını ümit ediyoruz. Bu tür olaylarda gerekli olan diplomatik çözüm yollarının bulunmasıdır." dedi.

Banozic, Hırvatistan'ın da kendi toprakları ve bağımsızlığı için zor süreçlerden geçtiğini belirterek şöyle devam etti:

"Ukrayna'daki mevcut durumu çok iyi anlıyor ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyoruz. Bu krizin tırmanmasının yalnızca Ukrayna için değil bütün Avrupa için ne anlama geldiğini iyi biliyoruz."

İngiliz mevkidaşını, bölgedeki mevcut durum hakkında bilgilendirdiğini hatırlatan Banozic, "Batı Balkan ülkelerinin, AB ve NATO'ya girişi sürecinde diyaloğun ve reform süreçlerinin önemli olduğu hususunda anlaştık." ifadelerini kullandı.