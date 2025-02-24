Hocalı Katliamı'nda Hayatını Kaybedenler Anıldı - Son Dakika
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Politika

Hocalı Katliamı'nda Hayatını Kaybedenler Anıldı

Hocalı Katliamı\'nda Hayatını Kaybedenler Anıldı

Ermenilerin Hocalı'da gerçekleştirdiği katliamda hayatını kaybeden 613 Azerbaycanlının anısına Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen törenle hatırlama ve başsağlığı dilekleri ifade edildi.

24.02.2025 10:32  Güncelleme: 10:34
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Ermenilerin Hocalı'da yaptığı katliamda hayatını kaybeden Azerbaycanlı 613 kişi, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde düzenlenen törenle anıldı.

Tunçbilek Beldesi Azerbaycan Parkı'nda, Azerbaycan Türkiye İstanbul Başkonsolosu Zaur Allahverdizade, Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, MHP Tavşanlı İlçe Başkanı Kürşat Öztaş ve belde halkı katılımı ile 33 yıl önce 1992 yılında Azerbaycan'ın Hocalı kasabasında yaşanan katliamın yıl dönümünde anmak ve unutmamak için tören düzenlendi.

Tunçbilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün, programda yaptığı konuşmada, "Hocalı'da kaybedilen her bir can bizim yüreğimizde bir acı olarak yaşamaya devam ediyor. Katliamda yaşamını yitiren tüm masum insanları rahmetle anıyor, başta Azerbaycan halkı olmak üzere herkese baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.Tunçbilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün programda yaptığı konuşmada, "Hocalı'da kaybedilen her bir can bizim yüreğimizde bir acı olarak yaşamaya devam ediyor. Katliamda yaşamını yitiren tüm masum insanları rahmetle anıyor, başta Azerbaycan halkı olmak üzere herkese baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Türkiye İstanbul Başkonsolosu Zaur Allahverdizade ve Kütahya Azerbaycan Derneği Başkanı İlgar İdrisov Tunçbilek Belediyesini ziyaret ettiler. Hediye takdiminin de yapıldığı programda Belediye Başkanı Mustafa Düzgün yaptıkları ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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